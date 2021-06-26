陳肇始被問有否擔心被撤換︰疫情漸入佳境　工作交給公眾評價

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-26 10:21

原保安局局長李家超將接替被免職的張建宗，擢升為政務司司長，是此職級首名紀律部隊出身的人選。食物及衞生局局長陳肇始今（26日）早在港台節目稱，政務司司長的角色重要，李家超「管理能力強、好細緻」，期待他在未來協調跨部門抗疫工作。 被問到是否擔心成為下個撤換對象，她自言每一日做好自己工作，疫情漸入佳境得來不易，交給公眾評價。

食物及衞生局局長陳肇始稱，抗疫期間很多工作是跨政府部門，一直與李家超合作無間。（資料圖片／羅君豪攝）

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食物及衞生局局長陳肇始稱，抗疫期間很多工作是跨政府部門，一直與李家超合作無間，譬如警方與食環署一同到食肆執法。她讚揚李家超「管理能力強、好細緻」，很多時間能給予好意見。她稱政務司司長的角色重要，需協調很多跨部門工作，例如「智方便」、「回港易」等，期待未來合來。

陳肇始︰每日做好自己工作

節目主持亦問及「會唔會有下一次任內換班，有人提到你個名，覺得你抗疫工作有啲做得唔好，下個就到你，你擔唔擔心？」陳肇始表示，每日都有做好自己工作，過去一年半不容易走到疫情漸入佳境，政府上下一心推進抗疫政策，有信心使疫情受控，並盡快處理零星個案，形容是「得來不易」，工作交給公眾評價。

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