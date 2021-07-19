康城影展播反修例紀錄片　周冠威：版權已讓朋友　多間發行商洽談

法國康城影展在結束前突安排《十年》導演周冠威製作的反修例示威紀錄片《Revolution of Our Times》（時代革命）作特別放映。周冠威今日（19日）表示，紀錄片並非美化暴力或散播仇恨，而是一個紀錄，認為不同立場的人士，包括政府，都應該觀看。

他又指，在考慮安全風險後，已將所有片段及成品運到英國，並在香港銷毀相關片段，版權已出讓給朋友，暫未知何時可在本港上映，「相信會有喺香港上畫嘅一日，但唔知幾時」。而康城影展後，不少歐英發行公司主動洽談，亦嘗試聯絡不同影展公映，相信即將可在外國放映。



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周冠威今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》中指，紀錄片的立場就是真相，但承認較多從示威者角度出發，因認為需要聲音去講述反修例運動，了解前因後果，「畀機會示威者講心聲」。被問到會否變得偏頗？他指電影有記錄示威者及警方的暴力行為，包括示威者「私了」行為。

而放映方面，他指在風險研判下，紀錄片不會在有國安法的香港發佈，而片段亦是國安法前拍攝，希望可保障受訪者。他又坦言，「相信（紀錄片）會有喺香港上畫嘅一日，但唔知幾時」。而在康城影展後，多間外國發行公司主動與其團隊洽談，亦嘗試聯絡不同影展希望可進行公映，惟「大家要忍耐下，行政唔係一、兩個禮拜完成到」。

《Revolution of Our Times》由《十年》、《幻愛》導演周冠威執導。（資料圖片）

他表示，選用《時代革命》為片名，因為是反修例運動中常用的口號，最能概括整場運動，如要刪減口號，「不如唔好拍啦」，亦不希望有過份自我審查。他又笑言第一次到示威現場拍攝時，曾被示威者斥責，「感覺好兇猛，手都震埋」，他當時衝口而出「我係『十年』導演」，示威者態度就轉變。

周冠威又坦言已預備好風險，但暫時未有任何事情發生。至於為何不前往康城影展，他指希望關鍵時間同家人一起，亦有想過「番唔番到嚟（香港），咩可能性都有」，但非主要考慮。