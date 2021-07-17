康城影展播反修例紀錄片　導演周冠威：含警打示威者及私了場面

康城影展周五（16日）突公布播放《十年》導演周冠威所拍攝的有關2019年修例風波的紀錄片《Revolution of Our Times》(《時代革命》)。紀錄片雖然未能在香港上畫，但YouTube上3分鐘的預告片已經引起巨大關注。



導演周冠威接受《香港01》訪問時表示，拍紀錄片時曾經見到警察用警棍毆打示威者，亦見過示威者攻擊警察，這些都被包含在片中。他說紀錄片並非示威者的宣傳片，盡可能還原了事件中的場景，亦如實記錄了後期示威者的私了行為，以及「和理非」及「勇武」之間曾出現的矛盾，希望這些元素可以直擊事件的本質。不過，他亦表示，紀錄片並非新聞片，非要「下下都平衡報道」，尤其現時主流媒體已經「一面倒」。他認為無論黃、藍立場都應該看看這條紀錄片，亦邀請政府高官觀看，「可以聽聽民間心聲。」



周冠威記錄片《Revolution of Our Times》預告截圖



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被示威者指「影大頭」 得悉為《十年》導演獲准拍攝

周冠威決定拍紀錄片是在2019年的7月1日，當晚他看了網媒直播。示威者那日衝入立法會，當大隊決定撤離時，有人決意死守，最終被折返的示威者帶離立法會。周冠威說，示威者許多還非常年輕，亦本不相識，卻為了共同的信念，變得彼此關切，他很受感動，「我擅長影像，而我喺呢場運動，如果不是去前線抗爭，做紀錄片就是我最適合的身位。」

周冠威說，他不是記者，亦非電視台工作人員，去到現場時也會被示威者懷疑。他說有一次落場，被示威者「狂鬧」，問他是不是來「影大頭」，他情急之下「撻朵」是《十年》-《自焚者》的導演，竟真遇到「影迷」，對方說：「《十年》我都睇過，好好睇。好啦，咁你影啦。」

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指有包含高官講話 試圖訪問藍絲及官員未果

YouTube上播放的預告，偏向以示威者角度，呈現他們「勇敢」，以及被警員武力拘捕、槍傷畫面，片末以有人揮動「時代革命」黑旗。周冠威說，拍片時曾經思考去訪問一些「藍絲」，或者直接訪問政府官員及警察，「都想過試試去訪問，但佢哋聽我拍《十年》，就唔會接受我訪問。」

不過他稱《Revolution of Our Times》中仍包含許多警隊、政府的回應，亦有包括特首林鄭月娥在內的高官講話。他說平衡的確是一個迷思，「新聞需要平衡報道，但紀錄片這種電影藝術，又未必需要下下都平衡的。」

據周冠威介紹，紀錄片並非像外媒報道所說僅有七個主角，前線抗爭者、記者、急救、社工、學者，他都有盡量納入，部分僅僅是訪問或現場記錄，部分則是長時間跟拍。周冠威說，2019年的事件十分龐大，不是一個兩個人的故事。「這場運動沒有大台，我想盡量記錄一些具體的小人物。」

周冠威指曾有人願意頂替他的名字，「我可以為你坐監，如果你真的需要一個人。」（資料圖片）

見證警民衝突感到痛苦 澄清紀錄片非示威者宣傳片

記錄這場事件動並不容易，落到現場見到的畫面常常令他難以入睡。他記得19年9月29日在示威現場，伸手可及的地方，一名警員持警棍打示威者，「一下一下扑落去，我覺得好恐怖，好痛苦亦都好混亂。」周還跟拍過「守護孩子」的陳伯，在衝突中陳伯和他自己都被警察推倒，「見到老人家被推倒，我自己都拗柴，當時我好憤怒，大嗌出聲。」

儘管3分鐘的預告片當中多數仍是示威者的視角，周冠威說，片子不是示威者的宣傳片，當中亦如實記錄了事件後期出現的私了狀況，曾見到示威者毆打警察的場景，這場景亦令他很痛苦和悲哀。

周冠威認為2019年的許多事情很多已經被人遺忘，他認為或許是時間聽聽當時人們的心聲，「我堅持對歷史忠誠，也已經盡我所能。無論是黃藍立場，甚至是政府高官都歡迎來看看這套紀錄片。」

曾有人願代頂替導演之名 周：並非挑戰紅線

紀錄片要上畫，要播映，都需要有真人用身份證去申請，大約在半年前，周冠威決定用自己的真名去出這套紀錄片。他透露當時有朋友擔心他的安全，願意幫他頂，「我可以為你坐監，如果你真的需要一個人。」他思前想後還是拒絕，「我的心會好不安，啲人係因為信任我所以畀我跟拍，最後我匿名，不符合紀錄片的道義。」

至於是否想要去挑戰紅線，他說在拍片時完全沒有去考慮紅線，「極力去抗拒自我審查。」他認為如果法律真的有什麼規限，應當白紙黑字寫出來，而非讓人想「奴才對主子」一樣揣猜。幾周前，政府修訂了《電影檢查條例》，電影涉危害國家安全不宜上映。

《時代革命》紀錄片預告中的首個畫面。（紀錄片截圖）

決意留在香港：會一路同行

周冠威說，拍攝紀錄片曝光後，已經有投資者從他的新片中撤資。至於這套片帶給他最壞的結果，他卻沒有過多考慮，認為是在《基本法》保護下，在一個言論自由的環境下進行創作。他亦決意留在香港，這個決定亦得到了家人的支持，「會一路同行。」

預告片的第一個畫面，是1997年香港回歸的場景。周冠威說他仍然記得1997年他剛剛18歲，回歸當日正拖著初戀女友的手，心中沒有任何政治的概念，「我希望香港有一日都可以完全不用諗政治，只需要諗愛情就好。」