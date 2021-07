周冠威執導反修例紀錄片《時代革命》　康城影展周五臨時加插播放

2019年的反修例示威,出現連場警民衝突,事後出現多部紀錄片,如《理大圍城》等。第74屆康城電影節計劃於當地周五播放反修例示威紀錄片《Revolution of Our Times(時代革命)》 ,由曾執導電影《十年》(自焚者)、《幻愛》的本地導演周冠威製作。

周冠威接受外媒訪問時表示,不想猜測何處是「紅線」,但亦承認紀錄片可能無法在香港上畫。他又指,雖然身邊人曾催促他離開香港,或者在影片中隱藏名字,但最終一一拒絕,「我真的不想輸給恐懼(I really don’t want to lose to this fear)」。



根據《華爾街日報》報道,康城電影節一直未透露將播放《Revolution of Our Times》,直至播放前夕突然加插該影片,並按計劃於當地時間周五播放。據報道,紀錄片跟隨7名反修例示威期間的示威者,片長約2.5小時,由6月的示威浪潮開始描述,內容包括理大事件。

6月29日才寄出電影修訂版至康城

周冠威表示,兩年來一直秘密地製作紀錄片,理大事件期間亦留在校園內紀錄,期間被水炮車的藍色水劑擊中;又曾至少被一枚橡膠子彈擊中頭盔;之後剪輯期間曾數次痛哭至無法工作,又曾發惡夢被警方追趕。他續稱,今年春天向康城電影節寄出紀錄片初版,獲悉可以有特別放映機會,6月29日才將現時放映的最終修訂版寄到康城,期間將未剪輯的片段,送到其他地區存放。

周冠威接受訪問亦指出,本來正籌備拍攝一套新電影,但主要投資者在得悉其情況後,已抽走資金,以免日後因此惹來麻煩或審查。

周冠威曾執導《十年》、《幻愛》。(資料圖片)

早前另一套反修例紀錄片《理大圍城》被禁上映,政府亦再收緊電影審查。周冠威承認,紀錄片無法在香港上演,相關法律亦打擊香港創意產業。不過他表示,即使友人要促請他離開香港,又或在紀錄片內隱藏名字,自己最終都一一拒絕,「我真的不想輸給恐懼(I really don’t want to lose to this fear)」。他又表示,不想猜度「紅線」於何處,「只有這樣我才能自由。(Only then can I be free)」。

周冠威有份執導香港電影金像獎最佳電影獎《十年》的其中一個故事《自焚者》;後來又執導本地電影《幻愛》,提名最佳導演及最佳改編劇本,最終憑此獲得金馬獎最佳改編劇本獎。