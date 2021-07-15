周冠威執導反修例紀錄片《時代革命》　康城影展周五臨時加插播放

2019年的反修例示威，出現連場警民衝突，事後出現多部紀錄片，如《理大圍城》等。第74屆康城電影節計劃於當地周五播放反修例示威紀錄片《Revolution of Our Times(時代革命)》 ，由曾執導電影《十年》(自焚者)、《幻愛》的本地導演周冠威製作。

周冠威接受外媒訪問時表示，不想猜測何處是「紅線」，但亦承認紀錄片可能無法在香港上畫。他又指，雖然身邊人曾催促他離開香港，或者在影片中隱藏名字，但最終一一拒絕，「我真的不想輸給恐懼（I really don’t want to lose to this fear）」。



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根據《華爾街日報》報道，康城電影節一直未透露將播放《Revolution of Our Times》，直至播放前夕突然加插該影片，並按計劃於當地時間周五播放。據報道，紀錄片跟隨7名反修例示威期間的示威者，片長約2.5小時，由6月的示威浪潮開始描述，內容包括理大事件。

6月29日才寄出電影修訂版至康城

周冠威表示，兩年來一直秘密地製作紀錄片，理大事件期間亦留在校園內紀錄，期間被水炮車的藍色水劑擊中；又曾至少被一枚橡膠子彈擊中頭盔；之後剪輯期間曾數次痛哭至無法工作，又曾發惡夢被警方追趕。他續稱，今年春天向康城電影節寄出紀錄片初版，獲悉可以有特別放映機會，6月29日才將現時放映的最終修訂版寄到康城，期間將未剪輯的片段，送到其他地區存放。

周冠威接受訪問亦指出，本來正籌備拍攝一套新電影，但主要投資者在得悉其情況後，已抽走資金，以免日後因此惹來麻煩或審查。

周冠威曾執導《十年》、《幻愛》。（資料圖片）

早前另一套反修例紀錄片《理大圍城》被禁上映，政府亦再收緊電影審查。周冠威承認，紀錄片無法在香港上演，相關法律亦打擊香港創意產業。不過他表示，即使友人要促請他離開香港，又或在紀錄片內隱藏名字，自己最終都一一拒絕，「我真的不想輸給恐懼（I really don’t want to lose to this fear）」。他又表示，不想猜度「紅線」於何處，「只有這樣我才能自由。（Only then can I be free）」。

周冠威有份執導香港電影金像獎最佳電影獎《十年》的其中一個故事《自焚者》；後來又執導本地電影《幻愛》，提名最佳導演及最佳改編劇本，最終憑此獲得金馬獎最佳改編劇本獎。