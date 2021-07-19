中大指患睡眠窒息症兒童　成年後易患高血壓　不要忽略孩子打鼻鼾

香港中文大學醫學院發表全港首個為期10年的兒童睡眠窒息症隨訪研究。研究結果發現，兒童患上阻塞性睡眠窒息症是成年後患高血壓的一個獨立風險因素，病情達中度至嚴重程度的兒童，成年後患高血壓風險可達致一般人的2.5倍，長遠更會增加他們患上心腦血管疾病的機會。



中大醫學院兒科學系研究助理教授歐俊廷表示兒童的夜間血壓不下降是將來心血管疾病的獨立危險因素。 （蕭曉慈攝）

兒時患睡眠窒息症 成年後患高血壓的風險高

中大醫學院的兒科睡眠研究小組進行全球首個為期10年的兒童睡眠窒息症研究，評估兒童阻塞性睡眠窒息症與長大後血壓情況的關係。研究團隊曾於2003至2005年間進行一項兒童睡眠窒息症研究，並跟進其中243名當時平均年齡為約10歲的兒童，再平均跟進他們的情況接近10年，了解他們血壓的情況，為他們進行「夜間多導睡眠電圖檢查」及24小時血壓監測，發現其中近100名患有輕度至嚴重阻塞性睡眠窒息症的兒童，血壓都較其他同齡的兒童高，成年後患有高血壓的風險是一般人的1.5倍至2.5倍。

香港中文大學醫學院發表全港首個為期10年的兒童睡眠窒息症隨訪研究，發現若兒時患睡眠窒息症，成年後患高血壓的風險高出1.5倍至2.5倍。 （蕭曉慈攝）

中大醫學院兒科學系研究助理教授歐俊廷表示兒童的夜間血壓不下降是將來心血管疾病的獨立危險因素，中等至嚴重的阻塞成睡眠窒息症的兒科患者會比健康的兒童在成年後的晚間收縮血壓高出6.5度，晚間收縮血壓下降亦會比正常少4%。

中大醫學院兒科學系臨床專業顧問陳晶晶表示兒童阻塞性睡眠窒息症很常見的但往往被家長忽視。（蕭曉慈攝）

兒童睡眠窒息症症狀及治療方法

兒童阻塞性睡眠窒息症很常見的但往往被家長忽視。兒童患者普遍因扁桃腺和腺樣體脹大而導致呼吸道受阻。症狀包括睡覺時容易打鼻鼾，流汗及慣性以嘴巴呼吸，中大醫學院兒科學系教授李民瞻表示如兒童於一星期超過三天在睡覺時打鼻鼾，已有八成機會患上睡眠窒息症，如沒有接受適當治療的患者會較容易出現心血管病，

研究強調了及早識別和治療兒童阻塞性睡眠窒息症的重要性。如發現兒童出現上述症狀，可向醫生查詢關於切除扁桃線的手術，如兒童是因肥胖而導致睡眠窒息症，應幫助控制飲食及體重，可按情況所需在睡眠時使用正氣壓呼吸氣供改善睡眠窒息的情況。

中大醫學院兒科學系教授李民瞻表示如兒童於一星期超過三天在睡覺時打鼻鼾，已有八成機會患上睡眠窒息症。（蕭曉慈攝）

中大團隊未來研究動向

中大醫學院兒科學系臨床專業顧問陳晶晶表示睡眠窒息症相關的血管壁變化可以在兒童早期開始，並導致持續血壓異常。團隊未來希望能繼續隨訪現時已近30歲的受訪者，包括進一步研究他們的健康狀況及心臟功能等。