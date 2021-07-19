清拆工廈改建公屋　逾9成租戶反對　「四廠聯盟」促擱置計劃

房屋委員會計劃清拆九龍灣業安、火炭穗輝、長沙灣宏昌及葵涌葵安4間工廠大廈，重建後興建公營房屋。由受影響租戶組成的「四廠聯盟」早前聯同數名區議員就清拆計劃進行問卷調查，結果顯示過9成租戶反對及不滿安置方案，聯盟因此要求政府立即擱置計劃，並促請運輸及房屋局、房屋署及相關部門與租戶會面，親身聆聽租戶不遷不拆理據。四廠代表稱，一間中型公司搬遷費就需約一百萬元，租戶難以負擔。



房委會在五月宣佈將會清拆4座工廠大廈包括九龍灣業安工廠大廈（業安）、火炭穗輝工廠大廈（穗輝）、長沙灣宏昌工廠大廈（宏昌）及葵涌葵安工廠大廈（葵安）， 受影響公司將近2000間，不少租戶均表示強烈反對。今日(7月19日)，「四廠聯盟」舉行記者會，展示問卷結果，結果有超過9成受訪租戶反對清拆計劃。

調查於上月進行，結果顯示約94%受訪的三廠租户反對清拆計劃，近75%的業安和宏昌租戶表明要求不遷不拆。

穗輝代表黃小姐指，受影響租戶難以在同區找到適合單位，當中原因有二個，包括租戶需要中小型單位擺放較大型機器，需約50-75平方米，但本地市場缺乏類似單位供應；另外，私營工廈與租戶每兩年需重簽合約，當清拆消息宣布後，租金已大幅提升，再加上機器佔地地方大，可能需改建單位，裝修費固然高昂，同時需自費，但亦有機會因噪音或污染問題被拒絕租用。

黃小姐和宏昌代表曾先生舉例，如一間公司幸運成功投標到葵涌晉昇工廠大廈，只計搬遷費已接近百萬，當中包括搬運大型機器、拉電、興建地台、保險、安裝費等，淨搬運一部5噸重的印刷機已要30-40萬，因為大型機器不能運用升降機搬運，需要打穿走廊的外牆，再租用吊機，在停車場的平台吊到其樓層。但如是公營大廈，打穿外牆又要向房屋署申請，手續繁複。

有穗輝租戶分享，在97年已開始租用3個單位，當年搬到穗輝已花費5萬多，在計劃宣佈後已立即尋找單位搬遷，但通知時間太短，明年2月28日前要搬出。與她相熟的經紀坦言，在同區是沒可能找到單位搬遷，因為有機會被其他租户投訴聲浪較大，內部裝修費用亦是天文數字，難以負擔。

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曾先生稱現時四間工廠大廈的平均出租率為97%，而且在疫情下決定繼續計劃，聯盟認為政府清拆的理據不足。當局有意將租戶安置到葵涌晉昇工廠大廈或屯門開泰工廠大廈，但兩座工廈的空置單位只有60個，再扣減原本房屋署在宏昌租用用來鋼筋和水泥的20個單位，2000間公司為40個單位投標，他形容為不切實際。

各工廠代表都表示，政府或各個部門都未曾主動向租戶諮詢，聯盟早前曾向房屋署提問11條問題，部問亦答應在一個月裡給予一個書面回覆，但限期過去後，部門的回覆為沒有答案。眾受影響的租戶都指現在缺乏一個互相交流的渠道，聯盟望政府接受邀請，盡快與雙方溝通。