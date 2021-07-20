封區檢測｜上環尚賢居完成執法行動撤銷封區強檢令　60戶無應門

中上環「尚賢居」昨日須封區檢測，因一名來自美國男子初步確診，該名人士本身居於香港，日前曾到訪美國，抵美後超過14天再回港，在香港機場驗到陽性，故當局決定圍封其住所。

政府今日（20日）表示，上午已完成強制檢測及執法行動，故已撤銷限制與檢測宣告。不過，政府指有60戶居民沒有應門，故希望相關人士盡快聯絡政府進行檢查。



7月19日 上環尚賢居封區檢測



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政府指出，在今日上午約7時完成強制檢測行動後，隨後在「受限區域」內進行執法行動，確認「尚賢居」內所有人士是否已接受強制檢測，受檢人士要出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環，才能經由指定出口離開，政府共檢查了約60名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測，整個行動在今日上午約10時40分完結。

共動員130人

政府又指，在這次行動中，民政事務總署（包括中西區民政事務處）、警務處、衞生署、食物環境衞生署及醫療輔助隊動員共約130名人員，安排落實宣告和對違反早前發出的強制檢測公告執法。