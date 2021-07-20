封區檢測｜上環尚賢居完成強檢　約185人接受檢測　無人確診

一名由美國抵港、帶有變種病毒L452R的27歲男子，於香港機場驗出對新冠病毒呈陽性，謹慎起見當局遂決定圍封其住所，同廈住戶須接受病毒檢測。

政府早上7時發聲明，指已完成上環「受限區域」（即上環士丹頓街72號尚賢居）強制檢測行動，截至凌晨零時，約185名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。



此外，政府又派員到訪約140戶，約60戶沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

7月19日 上環尚賢居封區檢測



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衞生防護中心昨晚（19日）公布，一名來自美國的27歲入境男子初步確診，他本身居於香港，後於7月4至18日前往美國，離港前、離美前的檢測均呈陰性。他抵美後超過14天再於昨日(18日)回港，在香港機場驗到陽性，並有L452R變種病毒，病毒量高，CT值是21至24。

衞生防護中心指，病人很大可能最近於美國感染，已將此個案列作輸入個案。