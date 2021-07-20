保安局局長鄧炳強首撰網誌　稱「港獨領頭羊」敗走香港

保安局局長鄧炳強上任後首撰網誌，以「全力維護香港安全」、「融入國家發展大局」為題，全文近1,700字。作為候選人資格審查委員會官守成員的鄧炳強，形容完善選舉制度「令妄想危害國家安全的分子」，不能再以選舉走進憲制，「從而損害國家和市民利益」。網誌並延續他出任警務處處長時的話語，指有外部勢力及其「在港的代理人」，利用媒體及文化藝術等界別，以「軟對抗」的方式「美化暴力」，再次不點名批評有「港獨領頭羊」宣告退休，表明紀律部隊會配合國家的策略，不斷提升執法能力，防範國家安全風險。



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不點名批評「港獨領頭羊」敗走、退休

保安局局長鄧炳強首篇網誌有近1,700字，首先批評2019年「黑暴」在香港肆虐，有外部勢力及其「在港的代理人」，利用媒體及文化藝術等界別，以「軟對抗」的方式「美化暴力」，荼毒年輕人及推進犯法深淵。

網誌又不點名批評「昔日的『港獨』勢力『領頭羊』敗走香港」，指有人宣告退休。鄧炳強指，保安局及轄下的紀律部隊及輔助隊伍，會配合國家的策略，不斷提升執法及協調能力，與各政府部門及各界，防範國家安全風險。

鄧炳強作為候選人資格審查委員會官守成員，指完善選舉制度，會確保「愛國者治港」的原則，「令妄想危害國家安全的分子，不能再以選舉走進憲制，從而損害國家和市民利益。」

保安局局長鄧炳強上任後首撰網誌，以「全力維護香港安全」、「融入國家發展大局」為題，全文近1,700字。（網頁截圖）

保安局及紀律部隊會協助建設大灣區

另外，特別提到將全力把握《十四五規劃綱要》機遇，促進與粵港澳大灣區的融合、對接與建設，包括提升跨境口岸的通關能力、推進重建皇崗口岸及在新口岸實施「一地兩檢」工作，以及粵港澳三地打擊跨境犯罪，指「保安局及轄下各紀律部隊會繼續在良好的協作基礎上，與大灣區各城市的相關單位齊心合力建設更加高水平的『平安大灣區』」