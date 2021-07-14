高官違限聚令︳鄧炳強：3人經一事長一智　強調無欠下「人情」

立法會今日（14日）召開大會，保安局局長鄧炳強於回應議員口頭質詢後見記者，回應保安局副局長區志光、入境處處長區嘉宏、海關關長鄧以海早前出席飯局違反限聚令、涉嫌未有申報一事，以及港大學生會評議會早前因悼念刺警兇徒引發的事件餘波。

鄧炳強指，3人「經一事長一智」，以後會加倍謹慎，又強調經審視後，並無發現事件涉及利益衝突，或是欠下一些人的「人情」。他又指，自己當時未有獲邀參與飯局。



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反問為何官員要「犧牲陪家人時間」出席飯局

鄧炳強回應議員口頭質詢後見傳媒，表示3人已經就事件道歉並付上法律代價，提交罰款。他指官員接受款待時，需注意聚會會否構成利益衝突、出席後需要「還人情」與否，以及會否導致政府名譽受損。他表示已親自了解事件，發現三人未有違反以上三大原則。

對於有指飯局奢華，鄧炳強表示與不同界別人士接觸十分正常，是官員工作重要的部分，因可了解社會各階層需要、協助制訂政策，總不能「不食人間煙火」，又反問官員每日辛勞工作完後，為何還要犧牲陪家人時間出席飯局。

鄧：自身未有獲邀

鄧認為，市民不應著眼官員與什麼人聚會。他表示雖然公務員守則有列明官員不應接受過分豪華的款待，但相信三名官員對飯局貴重並不知情，又指三人會「經一事長一智」，他們個人聲譽已經受損，日後會多加謹慎。被問到本人有否被邀請，鄧炳強回應指自己未被獲邀。