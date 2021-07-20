梁子超：暑假抵港人士多　高風險地區縮檢疫期至7日危險

本港連續兩日出現短暫逗留外地的患者，返港後證實帶有L452R變種病毒株。患者分別曾赴美國和法國，其住所需圍封檢測。

呼吸系統專科醫生梁子超推斷，二人均屬外地感染。現時從B組指明地區（高風險），包括美、法等地抵港人士，若已完成接種疫苗，檢疫期可獲縮短至14天；倘同時呈交血清抗體測試陽性結果證明，更可獲縮減至7天。他指，變種病毒削弱疫苗效用，三成變種病毒個案潛伏期長於7天；適逢暑假回港人士大增，政府應趁機收緊措施，否則或構成第五波疫情爆發風險。



7月20日 跑馬地黃泥涌峽道利安閣封區檢測



據了解，一名由法國返港人士初步確診，驗出帶有L452R變種病毒株，他只在法國逗留兩周，而變種病毒的潛伏期可達21天，政府今晚需圍封他在香港的住所。另外，昨日亦有一人從美國返港，他在當地逗留逾兩周，返港後被驗出感染變種病毒，政府已於其上環住所進行封區強制檢測。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

呼吸系統專科醫生梁子超表示，本港已長時間沒有發生本地傳播，美國和法國的社區整體發病率比本港高100倍至1萬倍。加上僅1%至2%感染變種病毒的人士，潛伏期可長於14天，他推斷二人均屬外地感染，政府封區只求「穩陣」。

B組指明地區（高風險）抵港人士，若已完成接種疫苗，檢疫期可獲縮短至14天；倘同時呈交病毒檢測陰性和血清抗體測試陽性結果證明，更可縮短至7天。（政府網站截圖）

B組指明地區（高風險）包括美國、法國、德國、意大利、日本、韓國、泰國和越南等，抵港人士若已完成接種疫苗，檢疫期可獲縮短至14天；倘同時呈交病毒檢測陰性和血清抗體測試陽性結果證明，更可獲縮減至7天。

梁子超表示，雖然變種病毒個案的平均潛伏期約為5天，但三成個案的潛伏期長於7天。「變種病毒削弱疫苗效果，唔可以當疫苗係萬能，歐美好多地方好多人打晒針，都係爆到七彩。」適逢暑假回港人士大增，他認為縮短檢疫期至7天的做法危險，政府應趁機收緊措施，否則或構成第五波疫情爆發風險。

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政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，需小心處理這些輸入個案，因不少機場員工及酒店清潔工人仍未接種疫苗，有可能經他們散出社區，引起爆發。梁子超亦建議，盡可能增加機場和檢疫酒店員工的接種率達百分百，減低社區爆發風險。