疫苗抽獎｜六大抽獎如一個幸運兒盡攬　可獲總值逾2200萬元獎品

【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/優惠/送樓/凱滙/信和/恒基/黃金/送車/現金券/免費車票/疫苗假期】為響應政府「谷針」政策，不少企業推出疫苗大抽獎。當中包括發展商信和及華人置業捐出一個價值1,080萬元的觀塘凱滙一房單位、李嘉誠基金會送出價值500萬元的禮券等。

市民接種疫苗後如同時參加六個較大型的抽獎，假設由一名幸運兒獨得全部頭獎的話，即可獲價值2,210萬元的獎品。



▼直擊獲送的1080萬抽獎禮物 凱滙3座47D單位▼



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▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼



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多間企業包括發展商亦推出抽獎，以鼓勵市民接種疫苗。《香港01》選取六個獎品總值較高的抽獎活動計算，假如全由一名幸運兒獨得，頭獎獎品全部總值2,210萬元。

六個大獎中，以發展商信和及華人置業捐出的獎品價值最高，為一個449平方呎的觀塘凱滙3座47樓D室一房單位，值1,080萬元。若成功抽中樓盤，贊助單位將會支付任何香港印花稅、註冊費及律師費，及首年管理費。有意參加抽獎市民，可在9月1日下午5時30分前，到抽獎網頁進行登記。

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▼抽獎登記三步曲一覽▼



另外，李嘉誠基金會推出大抽奬，送出總值港幣2,000萬元的禮券給予完成接種疫苗的市民，其中，頭獎是價值500萬元的禮券，可用於購買長實的新樓。禮券亦可於長江實業旗下指定商場之特選商戶消費，以及於百佳、屈臣氏、屈臣氏酒窖、豐澤及3香港等購買產品及服務等。

而恒基兆業集團則會舉辦6次抽獎活動，最後一次抽獎的頭獎可獨得價值超過100萬港元的9999實金60両。

長實聯同李嘉誠基金會送2000萬禮券鼓勵打針 頭獎500萬買長實樓

接種疫苗着數｜恒基送300両足金大抽獎 頭獎可獨得60両值逾百萬

恒基兆業集團今日（7日）公布，由今個月至9月間，會舉辦六次抽獎活動，送出999足金共三百両，頭獎可獨得價值超過港幣100萬元的足金60両。（資料圖片）

香港中華廠商聯合會亦推出「有種．有賞」疫苗獎賞計劃，將舉辦兩輪抽獎，當中各設一個大獎，兩名幸運兒各可獨得100萬元免找數簽帳額。而香港總商會「香港做得到」的幸運大抽獎中，會分7次抽獎，其中價值最高的獎品為平治C系列房車，連首年牌費、第三者保險等，值約50萬元。

星夢郵輪則推出「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，大抽獎有五份獎品，包括價值約港幣380萬元的終極大獎，可一年內無限次搭乘「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪，每次最多可供四人入住。

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▼總商會抽獎活動將送出總值約2,000萬元獎品▼

