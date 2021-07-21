新冠肺炎．7.21｜增5宗輸入個案　包括居太古城沙地駐港領事子女

本港今(21日)新增5宗輸入個案，當中包括一對居於太古城、來自沙地阿拉伯的13及11歲姐弟。姐姐驗出含L452R變種病毒。據了解，他們是沙地阿拉伯領事子女，獲豁免檢疫，須按規定居家隔離，惟港府的強制檢測名單則披露，他們或曾到訪山頂廣場、東涌東薈城等地方，兩人抵港後第三天接受強制檢測驗出呈陽性，其住所太古城唐宮閣亦需要封區檢測。



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▼7月20日 太古城唐宮閣封區檢測▼



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新冠疫苗｜增六萬人打針 累計209萬人打齊兩針 14人送院全穩定

【23:24】港府周三（21日）晚公布，今日共約60,700人接種疫苗，當中注射第一針疫苗人數近34,400人。今日則有近29,600人預約打針。



周二共有14宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們接種後出現常見副作用，情況穩定。其中一人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

沙地領事子女染疫 四人送隔離營檢疫21日 消息：包括領事本人

【22:31】沙地阿拉伯一對姊弟上周五（17日）來港探親，他們根據相關豁免人士規定，返回太古城唐宮閣的住所自我隔離，兩人今（21日）確診，其中13歲的姊姊（#11971）更被驗出帶有L452R變種病毒。據了解，兩人為沙地阿拉伯駐港領事的子女，他們被揭發在隔離期間，違令多度「偷走」播毒。



其同住的家人雖被列為密切接觸者，原本可在家居檢疫。惟衞生署晚上回覆《香港01》查詢時透露，涉事兩姊弟共有四名密切接觸者，包括2名家人、1名司機和1名外籍傭工。該四人均已被送往隔離營強制檢疫21日。消息指，其中一人為兩人的父親，即為沙地阿拉伯駐港領事。

確診沙地領事子女行蹤曝光 揭曾光顧山頂廣場麥當勞、東涌Goobne

【22:06】本港今（21日）新增5宗確診個案，全部為輸入個案，包括從沙地阿拉伯抵港的兩姊弟，其中年僅13歲的姐姐（#11971）被驗出帶有變種病毒，弟弟（#11968）的變種病毒化驗結果則仍有待確定。



食物及衞生局今晚進一步披露兩人行蹤，揭發染疫弟弟上周六（17日）曾到山頂廣場麥當勞，昨日被送院前再到太古城中心二期；感染變種病毒的姊姊則在周日（18日），即她發病後翌日，曾到東涌東薈城2期食肆Goobne Chicken。她當時已發病，若她曾脫下口罩用餐，同場的食客或極高危。

新冠疫苗｜50歲男死前曾打針 死因涉酒精中毒或缺血性心臟病

【20:58】本港逾四成人已接種新冠疫苗。截至7月18日的一周內，衞生署接獲一宗曾於離世前14日內，接種新冠疫苗的死亡報告。涉事的50歲男子，離世前曾注射復必泰疫苗。據初步解剖顯示，事主死因可能跟酒精中毒或缺血性心臟病有關。衞生署表示，無臨床證據顯示死因跟疫苗有關。

新冠肺炎｜今增5宗輸入個案 2人帶變種病毒 沙地領事子女同確診

【15:02】衞生署衞生防護中心公布，今日（21日）新增5宗確診個案，全屬輸入個案，當中2人帶有L452R變種病毒株。有兩宗個案患者由沙地阿拉伯抵港，據悉兩人是沙地阿拉伯駐港領事的子女，同住太古城唐宮閣，其中13歲女兒於本月17日發病，帶有L452R變種病毒株。另外，今日有少於5初步確診個案。

沙地領事子女疑違檢疫令遊港 大狀：享外交豁免權 料政府不檢控

【13:44】本港新冠肺炎疫情持續，一對來自沙地阿拉伯的姐弟上周五抵港，昨日（20日）證實初步確診，姐姐驗出帶有L452R變種病毒。據了解，兩姐弟是沙地阿拉伯駐港領事子女，獲豁免檢疫，可居家隔離。



不過，食物及衞生局披露患者行蹤，兩姐弟懷疑未有遵從居家隔離要求，到港翌日已先後到訪山頂廣場、東薈城及東涌纜車站，懷疑違反《預防及控制疾病條例》相關條例。



有大律師指出，駐港領事及其親屬均享外交豁免權，相信政府不會就涉違檢疫令個案作出檢控，以免浪費控辯時間。

3少年打復必泰後患心肌炎 13歲童憂心父樂觀：唔想佢暑假困在家

【12:34】衞生署昨晚表示，3名青少年在接種兩劑復必泰疫苗後懷疑患心肌炎，現時情況穩定。



記者今早（21日）到旺角界限街體育館的疫苗接種中心觀察，現場仍有不少青年人接種疫苗。有13歲小童坦言，事前並無聽聞有關新聞，得悉後直言很擔心，惟父親則相對「安心」，相信情況並不常見，為了兒子暑假無須長期被困在家，故決定帶他打針。

新冠肺炎｜何栢良：病毒唔會認住領事唔傳染 豁免人士須閉環管理

【10:47】本港新冠肺炎疫情持續，昨日（20日）一對為沙地阿拉伯領事子女的姊弟初步確診，他們上周五抵港，由於屬獲豁免人士，可以回太古城家居隔離，惟再提交樣本檢測後呈初步陽性，姐姐更被驗出帶有L452R變種病毒。



港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（21日）在電台節目稱，「病毒唔會認住領事而唔傳染」，認為從高風險地區來港的特殊人士，亦須要接受閉環式管理，尤其家居隔離單位同層如有其他住戶，因有傳播風險，原則上不贊成此做法。

7月20日 太古城唐宮閣封區檢測



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封區檢測｜利安閣、唐宮閣完成強檢 495人接受檢測 無人確診

【07:11】政府公布灣仔利安閣截至昨晚十一時，約95名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約24戶，兩戶沒人應門。

太古城唐宮閣方面，至凌晨二時，約400名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約210戶，40戶沒人應門。

大部分社交距離措施不變 復辦郵輪公海遊、引入「活動場所」分類

【02:54】政府今日(21日)凌晨就社交距離措施刊憲，基本上維持大部分現行措施，並引入「活動場所」作為新一類表列處所，列明適用於個別活動的限制及規定，將由明日(22日)凌晨零時起生效，為期14天，直至8月4日。另由30日起，郵輪公司可在遵從一系列防控感染措施的前提下，復辦「公海遊」。

地領事確診子女曾到訪東涌纜車站 昂坪360今早停駛消毒

【01:44】昨日（20日）有兩宗初步確診個案，兩人為沙地阿拉伯駐港領事的子女，分別為13歲女童及11歲男童，女童驗出對L452R變種病毒呈初步陽性，兩人曾到訪東薈城、東涌纜車站、山頂廣場。昂坪360發言人昨日晚上回應，已即時安排清潔及消毒工作，預計在今日(21日)中午時間完成，因此纜車服務將於今日早上繼續暫停。

強制檢測｜沙地領事子女免檢疫訪港證染疫 行蹤曝光曾訪東薈城

【00:01】本港昨日(20日)新增7宗確診，全屬輸入個案，包括驗出帶有L452R變種病毒、由法國返港的39歲男子；另外，一對來自沙地阿拉伯的13及11歲姐弟亦證實初步確診，姐姐亦證實涉L452R變種病毒。據了解，他們是沙地阿拉伯駐港領事子女，獲豁免檢疫，可居家隔離。港府晚上將3人於本港逗留的住所圍封檢測。



食物及衞生局晚上公布強制檢測名單，當中可見法國返港39歲男子離港前，曾先後到訪本港多間高級餐廳，包括位於半島酒店嘉麟樓、置地文華東方酒店的日本餐廳「志魂」及金鐘奕居「Salisterra」；名單揭發沙地阿拉伯姐弟或未遵從居家隔離要求，到港翌日已先後到訪山頂廣場、東薈城及東涌纜車站，值得注意是，姐姐當時已發燒。

上述處所及餐廳獲納入強檢範圍，須於本周五(23日)或之前接受檢測，倘於本月18日至20日期間已進行檢測，則可獲豁免。

新冠疫苗｜增6.1萬人打針 累計206萬人打齊兩針 昨14人不適送院

【00:25】政府公布，今（21日）共約6.16人接種疫苗，當中超過一半是接種復必泰，已打齊兩針的人累計達206萬人。昨日共有14宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們接種後出現常見副作用，全部人情況穩定，情況穩定，其中10人已經出院，一人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

7月20日 跑馬地黃泥涌峽道利安閣封區檢測



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▼7月19日 上環尚賢居封區檢測▼



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昨日總覽：



沙地領事子女豁免檢疫卻確診 專家：變種病毒流入社區成防疫漏洞

強制檢測｜沙地領事子女免檢疫訪港證染疫 行蹤曝光曾訪東薈城

3青少年打齊兩針復必泰後疑患心肌炎 情況穩定 專家將評估因果

封區檢測｜沙地阿拉伯領事子女抵港後初步確診 太古城唐宮閣圍封

封區檢測｜39歲男法國返港後證染變種病毒 跑馬地利安閣住所圍封

旅遊氣泡｜新加坡疫情升溫 商經局：未能重啟計劃 8月底再檢視

新冠肺炎｜兩日兩宗 法國留兩周返港人士染變種病毒半山住所圍封

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新冠疫苗｜梁子超：病毒或免疫逃逸削保護 接種率高仍要戴口罩

區檢測｜上環尚賢居完成強檢 約185人接受檢測 無人確診