中大二號橋衝突首案　中大女生與大專生暴動罪成　分別囚45及54月

前年11月中大二號橋發生嚴重衝突，當場被捕的一名中大女生及一名大專生，早前被裁定暴動罪成，是首宗涉及中大衝突的案件，他們與另一名被裁定違反禁蒙面法的男子，今（21日）在區域法院接受判刑，其中兩名暴動罪成被告，大專生判監4年6個月，中大女生則判3年9個月，而違反禁蒙面法的中大男生，則被判囚2個月。



中大女生與大專生暴動罪成

3名被告：陳起行（21歲，中大生）、張俊浩（18歲，大專生）及鄧希雯（23歲，女，中大生），被控於2019年11月12日在香港中文大學二號橋及環迴東路一帶參與暴動。，但只有張和鄧被裁定暴動罪成，但3人全部被裁定非法集結中使用蒙面物品罪成，即指他們使用護目鏡、防毒面具及濾罐。

警方及示威者當日曾在二號橋對峙

控方案情指，警方當日在二號橋及環迴東路交界設防線，垃圾桶組成的路障後有黑衣人要求警方撤退和辱罵他們，他們向警方投擲汽油彈，警方發射催淚煙驅散，3名被告均當場被捕。

張曾稱當日原想到中大與胞姊畢業照，後獲胞姊告知畢業禮取消，他碰巧走到非法集結現場；而於中大讀書的鄧，則曾稱她為要取靈感進行文學創作，才在現場逗留。惟法官未有接受兩人的解釋。

案件編號：DCCC362/2020

2019年11月12日中大二號橋，警方與示威者曾發生激烈衝突。(詳看下圖)