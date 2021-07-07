首宗中大二號橋衝突案　中大女生與大專男生暴動罪成

撰文： 李慧娜 陳家怡 最後更新日期： 2021-07-07 13:09

前年11月反修例運動期間，示威者與警方曾在中文大學二號橋發生衝突，其中4名當日被捕的男女，被控暴動罪名，亦是首宗涉及中大暴動的案件，控方指當日有穿上黑衣的示威者，以垃圾桶等堵路，並有人向警方投擲汽油彈。惟被告自辯時卻稱他們當日因不同理由而出現於中大，包括想與胞姊拍畢業照，及想回校趕功課等。法官今裁定其中一男一女被告暴動罪成，餘下兩人，一人脫全部罪名，另一人則被裁定違反蒙面法罪成，但准繼續保釋，而暴動罪成的兩被告則須還押，案件押後至下午求情。

兩名被告為中大學生

4名被告：陳起行（21歲，中大生）、李俊皓（24歲，理大生）、張俊浩（18歲，大專生）及鄧希雯（23歲，女，中大生），被控於2019年11月12日在香港中文大學二號橋及環迴東路一帶參與暴動。陳、張、鄧另被控使用蒙面物品，即護目鏡、防毒面具及濾罐；張再被控管有發出鐳射光束的裝置。

理大被告全部罪脫

法官裁定1男1女學生，即大專生張俊浩，和中大女生鄧希雯暴動罪成，另外分別讀中大及理大的學生陳起行和李俊皓，暴動罪名不成立，但陳起行雖然脫了暴動罪，但他與張和鄧違反蒙面法亦罪成，張涉藏有攻擊性武器罪名亦不成立，故只有第二被告，理大生李俊皓一人全部脫罪。

官指女被告留守鼓勵他人齊上齊落

法官指，張編造故事稱他被神秘女子帶到現場，他的胞姊不通知他當日取消在中大拍畢業照，是削足適履；而鄧女辯稱在現場拿取靈感作文學創作，法官認為她逗留13分鐘之久，裝束和示威者相似，是藉留守鼓勵他人「齊上齊落」和參與暴動。

有警員的制服及盾牌被燒著

控方案情指，警方當日在二號橋及環迴東路交界的行車線設防線，防線前方有大量路障，包括垃圾桶、水馬，而路障後方則有黑衣人聚集。現場集結人士後來增多，有人要求警方退至二號橋後方、叫囂、辱罵警方等。不久後，警員發現集結人士向防線推進，他們向警方擲汽油彈、更燒著警員的制服及盾牌。

2019年11月12日中大二號橋的衝突情況。(詳看下圖)

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被告帶寫有我地一定會贏字條

催淚煙亦未能有效驅散人群，於是警方進行拘捕。各被告均當場被捕，警方更在其中一被告身上搜出一張寫有「致所有真香港人，我地一定會贏」的紙張。

行經二號橋八卦走近遇上催淚煙

被告自辯時卻有不同的解釋，第三被告張俊浩稱，當天本打算到中大為與胞姊拍畢業照留念，但他抵達中大時才獲胞姊告知典禮已取消，由於離開時的士站現人龍，於是他便先在校園逛逛。

他走到二號橋附近時見到多人聚集，所以想「八卦下前面情況」，走到附近山坡時遇上催淚煙，再原路折返時，他雙眼無法看到事物，一名女生曾幫他洗眼，亦給予他防毒面罩。後來有人叫「有狗呀，快啲走」，該女生便扶他離開，不過稍後卻突然被警方拘捕。

中大女生稱到現場感受情況

就讀中大的鄧希雯則解釋，當日原本回學校圖書館趕功課，午飯期間得知二號橋附近有學生代表，於是她飯後到二號橋了解發生何事，原本打算觀察一會兒便回去趕功課，惟投入感受現場情況一會兒後，便被拘捕，而事後她從現場情況取得靈感，創作了兩篇文學作品。

案件編號：DCCC362/2020