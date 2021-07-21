DSE放榜｜滾油灼面頸胸留疤　老師鼓勵重拾自信　19歲女盼執教鞭

2021年中學文憑試（DSE）今日( 21日）放榜，佛教沈香林紀念中學一名19歲女生陳佩妍，兒時曾遇意外被滾油灼至二級燒傷，面頸胸留有明顯疤痕，令她欠自信，直至中二得到中文老師鼓勵重拾信心。她矢志執教鞭，回母校做中文老師，以自身經歷鼓勵學生勇於突破及改變，「克服咗困難，會見到自己更堅強、堅韌。」

在內地出生的她，中一才來港，一直苦練廣東話及繁體字，亦有留意香港潮流文化，她笑言沒有追星或追劇習慣，但欣賞男子組合MIRROR及ERROR，形容他們是香港的新星，「好努力，代表住香港文化」。至於特首林鄭月娥昨日點名讚揚的內地劇《號手就位》，她則直言「無聽過」。



左起為佛教沈香林紀念中學校長呂恒森、中文科老師李嘉希、 學生陳佩妍及班主任伍靜儀。(鄭子峰攝）

現年19歲的陳佩妍，較同屆考生大一年，她兒時在內地生活，4歲出席一場飲宴時，意外遭滾油灼傷，下巴、頸部、膊頭、胸口位置二級燒傷，接受數次植皮手術後，仍留有痕疤。

佩妍在意外後休養半年，受傷部位雖癒合，但皮膚拉扯感覺強烈，且留有明顯疤痕。她憶述，意外後每隔數年便要請假接受植皮手術，受「皮肉之苦」，學業亦受影響，每次手術費動輒數萬元至十多萬元不等，全靠從事地盤工的父親支付費用。她直言，外出時常遭受別人奇怪目光，曾打擊她信心：「小朋友會大聲問，俾人指指點點，唔太好受。」

老師關懷照顧恢復自信 志願執教鞭

直至升讀中二時，佩妍遇上主動關心她的班主任，不時稱讚她，校內同學亦相當友善，漸漸令她增加自信，由內向及懼怕嘗試，變得願意改變，「老師會喺中文、視藝科讚我，令我都想繼續喺呢方面發展，亦令我覺得老師可以改變學生好多，我都想做老師，幫助好似我曾經咁迷惘嘅同學」。

世紀疫症下，全港學校停課多時，陳佩妍與父母同住屯門區面積約160呎單位，故多選擇回校溫習。其班主任兼視藝老師伍靜儀形容，佩妍十分努力，「做得唔好會不斷改善」，幾乎每日放學後會留校溫習至學校關門，多年來校內考試均名列前茅，最終在今屆文憑試中考獲25分（中文及視藝取5*，英文3級、數學通識4級、化學2級）。

中文科老師李嘉希笑言，佩妍對中文科有濃厚興趣，大學聯招首六個選項全選了中文學科，包括浸會大學中文系及教育大學中國語文教育榮譽學士。

其班主任兼視藝老師伍靜儀（左）形容，陳佩妍十分努力，「做得唔好會不斷改善」，幾乎每日放學後會留校溫習至學校關門。（鄭子峰攝）

離職潮未打擊教師夢 佩妍︰要堅持做自己想做嘅事

陳佩妍於內地出生，升中才來港，但十分重視廣東話及繁體字，一直努力學習，「我唔擅長廣東話，唔算講得好正，上大學會盡力學廣東話，訓練自己講得標準廣東話；繁體字嚟香港開始學，對中文有興趣，睇得明，寫幾次就會記得，𠵱家都會用繁體字。」

近期香港學界出現老師離職潮，陳佩妍直言，雖然時勢有變，「要堅持做自己想做嘅事」，她期望成為中學中文老師，用知識回饋母校。

陳佩妍至今已大致完成植皮，日常生活與一般人沒大分別，只是夏天皮膚易痕癢、不可曝曬，並每日拉筋，避免疤痕位置收縮。她勉勵其他遇上不幸的考生，將意外視為「特別之處」，激勵自己改變及自我挑戰：「克服咗困難，會見到自己更堅強、堅韌。」

校長呂恒森形容，今屆考生高中生涯遇上社會運動及疫情，生活及學習大受影響，（鄭子峰攝）

校長呂恒森形容，今屆考生高中生涯遇上社會運動及疫情，生活及學習大受影響，學校特別安排老師在下午時段開網上視像小組，關顧學生學習進度及需要，而該校今屆考生表現比去年理想，多約一成人達升讀大學學位門檻，對成績感到滿意。