DSE 放榜｜慕光校長親教基層生中史　「入室弟子」冀讀港大文學士

中學文憑試今日（21日）放榜，觀塘慕光英文書院有基層考生，高中三年獲校長協助，一對一教授中史，成為「入室弟子」，啟發對學科的興趣，雖然中史最終「飲恨」考獲5*，但最佳五科有25分，有志攻讀港大文學士選修歷史科。



慕光英文書院應屆考生周燦林與校長梁超然關係猶如師徒。（蕭曉慈攝）

選科中史配物理遇阻滯 校長願收為「入室弟子」

慕光英文書院應屆考生周燦林是新移民，出生基層家庭，中三選科時，冀修讀物理及中史科，惟學校科目組合編制不容許，三年前上任的校長梁超然有見及此，主動提出收他為「入室弟子」，以一對一形式教授中史。他指，上課模式主要集中討論交流，燦林須半自修其餘的課題。

周燦林在學習過程中，燃起對中史的興趣，「校長令我知道呢一生人，最大嘅志趣就係歷史研究方向嘅發展。」梁超然笑言，燦林「一入書海深似海」，喜愛中史程度更甚自己，課餘會看歷史學家余英時及其他漢學家的論著，相信其學術根基已達研究院程度。

慕光英文書院應屆考生周雅琳（左）與周燦林在文憑試中考獲理想成績。（蕭曉慈攝）

猶如師徒關係 校長陪伴情緒低谷

兩人猶如師徒關係，周燦林指，校長除教學科知識，也教做人道理，學會承受挫折。梁超然指，燦林因疫情關係，不少人生計劃被打亂，情緒跌入低谷，故陪伴他到志蓮淨苑靜思，調整心態。視校長為恩師的燦林，最終中史考獲5*，笑言「覺得有啲對唔住校長，因為覺得應該可以拎到5**」。

燦林文憑試最佳五科有25分，有意入讀港大文學士選修歷史科，日後再到日本京都大學深造。不過，梁超然坦言，其父母較希望兒子入修讀商科或精算，但他認為選科應以興趣為先，希望燦林能與家人好好商量。他說：「如果全部人都喺哂同一個職業入面，無人讀文科嘅，都要去平衡返」。

新移民周雅琳，成長於單親家庭，文憑試奪得四星。（蕭曉慈攝）

另一位新移民周雅琳，成長於單親家庭，文憑試奪得四星。來港後曾申請過約4至5間中學的中四重讀位，但當年英文水平太弱遭拒收，幸獲慕光願意取錄。她表示，「當時心情好低落，覺得好可惜，覺得以後一定要讀好英文」，於是中五起發奮溫習英文，每日堅持花2小時自學英文，包括讀英文報紙、抄生字及句子重溫。最終，她努力收成正果，弱項的英文科獲獲4成績。