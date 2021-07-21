DSE放榜｜5狀元擬讀醫　1人選計量金融系　女拔狀元將負笈英國

DSE中學文憑試今日（21日）放榜，七名狀元分布在六間名校。根據他們今日受訪資料，當中五人擬讀醫科，其中三名狀元稱首選中大醫學院，嘉諾撒聖瑪利書院「超級女狀元」余尚穎及拔萃女書院「超級女狀元」陳愷盈，則仍未選定哪一間醫學院。



保良局董玉娣中學男狀元趙爾納因對數學及經濟較有興趣，暫首選升讀港大計量金融系；拔萃女書院另一狀元李卓擬到英國劍橋大學讀法律系。



2021年DSE中學文憑試狀元揀選升讀課程。

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今屆中學文憑試有3男4女考獲7科5**成為狀元，當中一男兩女是「超級狀元」。有四間學校首次出產狀元，包括聖士提反女子中學、伊利沙伯中學、英華書院及保良局董玉娣中學。而嘉諾撒聖瑪利書院第一次誕生「超級狀元」。

兩名女超級狀元首選讀醫，她們不約而同未選定中大定港大醫學院；男超級狀元則選港大計量金融系。

屯門保良局董玉娣中學趙爾納是今年三名「超級狀元」之一，也是該校首名DSE狀元。（鄭子峰攝）

保良局董玉娣中學男狀元趙爾納，選修化學、經濟及物理，連四核心科，共7科考獲5**，數學延伸部分考獲5**，共摘16星。他暫時首選升讀港大計量金融系。

因為我自己一路讀者以嚟，對數學及經濟科題目及概念有興趣。香港作為國際金融中心，優勢係連接香港同海外，香港本身制度或者地理上優勢，令到佢有呢個成就或名銜。 保良局董玉娣中學男狀元趙爾納

嘉諾撒聖瑪利書院的余尚穎所有科目全考獲5**，成為「超級狀元」。（梁鵬威攝）

嘉諾撒聖瑪利書院「超級女狀元」余尚穎，共奪得16星，中、英、數、通識、生物、化學、物理及數學延伸部份均取得5**。她指，受疫情啟發，希望從事醫科科研，計劃修讀醫科，暫未選定港大或中大。

喺香港土生土長，好有歸屬感，由細個開始已經係希望為香港服務，為香港貢獻......希望終有一日，有能力去解決嗰啲問題，修補果啲裂痕，同唔滿意嘅聲音......留喺度貢獻，而唔係選擇逃走。」 嘉諾撒聖瑪利書院「超級女狀元」余尚穎

拔萃女書院「超級狀元」 陳愷盈打算就讀醫學系，但還未決定哪所大學。（受訪者提供圖片）

拔萃女書院「超級女狀元」陳愷盈修讀七科，數學延伸部分也獲得5**，她打算修讀醫學系，但還未決定報哪所大學。

希望能夠回饋社會，尤其因為疫情，更感醫學的重要。希望能成為醫生，或參與醫學研究，幫助有需要的人。 拔萃女書院「超級女狀元」陳愷盈

聖士提反女子中學文憑試首名狀元陳樂融有意入讀中大醫科，希望未來能留港加入公立醫院。(張嘉敏攝)

聖士提反女子中學女狀元陳樂融，選修生物、化學及經濟，考獲14星。她希望入讀中大醫科，畢業後到公立醫院任職。

一份工作有意義係好重要。 聖士提反女子中學女狀元陳樂融

伊利沙伯中學狀元梁博賢立志當公立醫院醫生。（梁鵬威攝）

伊利沙伯中學男狀元梁博賢，自幼對生物科感興趣，中四時參觀九龍醫院，醫護分享救治患者的經歷，有感醫生職責重要，立志當公立醫院醫生，幫助病人及弱勢社群。他擬升讀中大醫科，認為中大學習氣氛和環境較好，感覺與母校中學相似，相信讀書會「舒服啲、開心啲」，暫時不會到海外升學。

都了解到醫生職責好重要，同責任係好重，咁我自己都想承擔呢個責任。譬如讀書已要比其他人付嘅出努力更多，就算做得成醫生，都要不停進修，學唔同新科技、藥物（知識）。至於成日OT、on call又要做得辛苦，要付出好多私人或者同屋企人時間，但得到回報係仲大。 伊利沙伯中學男狀元梁博賢

英華書院狀元程朗。（蕭曉慈攝）

英華書院狀元程朗擬修讀中大醫學院「環球醫學領袖培訓專修組別」的課程，他的選修科目為物理、地理及化學。他指因新冠肺炎疫情，發現全球醫藥需求龐大，對醫學研究萌生興趣，冀日後能從事科研，參與研發疫苗。

在疫情之下，社會關注疫苗效用，在查找疫苗資訊時，發現疫苗與化學息息相關，對醫學研究萌生了興趣，加上全球醫藥需求龐大，希望日後能從事醫學研究，參與研發疫苗。 英華書院狀元程朗

拔萃女書院狀元李卓藍計劃升讀劍橋大學法律系。（受訪者提供圖片）

拔萃女書院狀元李卓藍取得7科5**，她的三科選修為物理、化學及生物，計劃升讀英國劍橋大學法律系，選擇與該校校友、「會考十優港姐」麥明詩相同。

中學開始參加英文辯論，發覺自己對社會議題有濃厚興趣，希望可以繼續鑽研。 拔萃女書院狀元李卓藍

2021年7名DSE狀元



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