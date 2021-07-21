確診沙地領事子女行蹤曝光　揭曾光顧山頂廣場麥當勞、東涌Goobne

本港今（21日）新增5宗確診個案，全部為輸入個案，包括從沙地阿拉伯抵港的兩姊弟，其中年僅13歲的姐姐（#11971）被驗出帶有變種病毒，弟弟（#11968）的變種病毒化驗結果則仍有待確定。

據悉兩人為沙地阿拉伯駐港領事的子女，獲豁免不需酒店檢疫，可返回位於太古城唐宮閣的住所居家隔離。惟兩人疑未遵從居家隔離要求，抵港翌日已「偷走」外出遊玩。

食物及衞生局今晚進一步披露兩人行蹤，揭發染疫弟弟上周六（17日）曾到山頂廣場麥當勞，昨日被送院前再到太古城中心二期；感染變種病毒的姊姊則在周日（18日），即她發病後翌日，曾到東涌東薈城2期食肆Goobne Chicken。她當時已發病，若她曾脫下口罩用餐，同場的食客或極高危。



▼7月20日 太古城唐宮閣封區檢測▼



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從沙地阿拉伯抵港的兩姊弟昨晚（20日）被揭發未有遵從居家隔離要求，抵港翌日便已先後到訪山頂廣場、東薈城及東涌纜車站。

衞生防護中心今晚公布的患者行蹤名單，進一步披露二人足跡。其中11歲弟弟上周六（17日）除曾到山頂廣場外，更曾到訪商場內的麥當勞分店，他昨（20日）初步確診前，再次「偷走」到住所附近的太古城中心二期。

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至於其染上變種病毒L452R的13歲姊姊，則被披露除了在周日（18日）到訪過東薈城名店倉和東涌纜車站外，更曾在東薈地2期的韓式餐廳Goobne Chicken逗留。值得注意的是，她「偷走」前一日已發燒，明顯已經發病，若她當時脫下口罩用膳，鄰座的人或與病毒「零距離」接觸。

▼7月20日 太古城唐宮閣封區檢測▼



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餐廳經理稱未收政府通知 今晚仍正營業

Goobne Chicken東薈城分店的外籍女經理表示，未收到任何政府部門通知分店有食客進食後確診新冠肺炎，店內現時仍正常營業中，晚餐供應正常。被問到若接獲有關通知後，會否暫時關店大清洗時，經理明言未有考慮。

《香港01》亦已就此向麥當勞查詢，正待回覆。