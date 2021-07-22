國安處拘工會骨幹成員　蒙兆達憂散播恐懼　有工會今早宣布解散

警務處國家安全處今早（22日）拘捕「香港言語治療師總工會」5名骨幹成員，涉嫌串謀發布煽動刊物，同時凍結涉案工會約16萬元資產。對於有工會骨幹被國安處拘捕，職工盟總幹事蒙兆達形容此舉是當局希望散播恐懼，令市民不敢再參與工會行動，他強調職工盟會堅守崗位，但坦言目前無從審視「紅線喺邊」。



在「香港言語治療師總工會」有成員被捕之際，香港製藥及醫療儀器業職工總會今早在Facebook專頁中公布經內部討論，工會理事決定全體請辭，並立即啟動解散程序。



▼7月22日，警方將被捕人士押回辦公室搜證▼



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對於有工會成員涉嫌串謀發布煽動刊物被捕，蒙兆達認為國安處高調作出拘捕行動是有意打壓工會行動，目的是散播恐懼令市民不敢參與工會行動。他又指，反修例運動後，職工盟接觸到及有合作的新工會約數十個，惟由於今早拘捕事件剛剛發生，暫無從評估是否有新工會因憂慮政治環境而決定解散。

另外，香港製藥及醫療儀器業職工總會今日在Facebook專頁中指即將解散，而詳情稍後會再作公布。根據專頁中簡介，該工會希望「團結製藥及醫療儀器業內擔當不同崗位的專業人才，為業界謀福利，改善工作待遇，建設民主公義社會。」

反修例運動後出現「海嘯式」新工會登記潮

自2019年反修例運動後，新職工會登記申請急增。勞工及福利局數字顯示，去年接獲的新職工會登記申請共有4289宗，形容申請「海嘯」前所未見，為職工會登記局帶來非常沉重的工作壓力，截至今年4月底，尚有3400多宗申請需處理，而當局去年首季便已收到1578宗新職工會的登記申請，相比2018年16宗，增幅近百倍。

勞工及福利局局長羅致光早前曾稱，勞工處將有多項新增工作，包括必須履行《香港國安法》的責任。羅致光指，《香港國安法》提及的「社會團體」，包括根據《職工會條例》登記的工會，有關教育、宣傳、監督及管理責任均屬勞工處職責，若有工會管理及活動違反條例，當局會跟進，不排除取消有關登記。