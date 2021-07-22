元朗721白衣人案　支持者聞判後情緒激動　斥市民無家教險惹衝突

721白衣人元朗站襲擊事件事發剛兩年，法庭今（22日）判7名罪成的被告入獄3年6個月至7年，惟不少到庭旁聽的「白衣人」支持者，聽取判刑時已覺不是味兒，當法官引述梁天琦案作判刑理據時，有人不滿稱：「拎梁天琦嚟比。」眾人得悉判後離開法院時情緒激動，有人不住大罵：「狗法官！你有報應呀！」亦有人責罵市民「無家教」，一度發生衝突。



數十白衣人法院外舉元朗冤案橫額

早上開庭前，告士打道花園已有數十名身穿白衣的白衣人支持者聚集，他們大呼：「元朗冤案。」又高舉橫額叫口號，部份人衣物上印有國徽或愛國字句，警方一度警告他們涉違限聚令，最終未見有發告票。

有旁聽人士離開法院後大罵，場面一度混亂。(詳看下圖)

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邊聽邊指法官咁多嘢講

開庭後，法庭內坐滿白衣人的支持者，法官宣布判刑理由期間庭內一度混亂，有人斥法官說：「咁多嘢講。」最終7名被告被判3年6個月至7年刑期，犯人家屬散庭後即圍着犯人欄前，旁聽席有人手持國旗情緒激動，更一度差點絆倒。

官引梁天琦案有人表不滿

此外，亦有帶普通話口音的旁聽人士指判決「尋冤待雪」、「天理難容」、「判決不公」，離開法庭後更有人大斥：「狗法官！你有報應呀！」庭上法官曾引述梁天琦案作判刑理據，亦有人不滿說：「拎梁天琦嚟比。」

七名被告的角色及判刑。(詳看下圖)

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離開法院時一度與市民口角

支持者在散庭後一度聚集在告士打道花園，期間一度與途經市民口角衝突，即被警員拉開。警方亦拉起封鎖線，並警告聚集或違限聚令，支持者遂分成每4人一組，輪流在區域法院外舉橫額合照，有人帶領叫口號：「判決不公應重審。」即被警方指有理由懷疑告士打道花園叫口號人群有共同目的，警告可被控限聚令，但最終無發出任何告票。中午12時前，所有人均散去未有繼續逗留。

白衣人襲擊事件的經過。(詳看下圖)