元朗721襲擊案　官斥白衣人集體私刑令市民恐慌　須判阻嚇性刑罰

元朗西鐵站前年7.21發生白衣人襲擊事件，7名「白衣人」裁定參與暴動、傷人等罪成，被判囚3年6個月至7年。法官葉佐文指，白衣人以武裝力量，兼自製「保衛家園」口號，宣稱元朗須自行執法，將警察淪為配角，又濫用國旗，將國旗繫在籐條末端，一邊搖旗吶喊，一邊無差別地襲擊無辜市民，指他們放肆而集體的私刑行為，引起巿民極大恐慌，必須判處施暴者具阻嚇力的刑期。



今日接受判刑的7名被告為：黃英傑（48歲，電纜技工) 、林觀良（48歲，二手車銷售）、林啟明（43歲，汽車銷售經理）、鄧懷琛（60歲，燒烤場東主）、吳偉南（57歲，貨車司機）、鄧英斌（61歲，無業）和蔡立基（40歲，機械技工）。

七名被告的角色及判刑。(詳看下圖)

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邊吶喊邊襲擊無辜市民

葉官指，白衣人自組武裝力量，憑藉自製的「保衛元朗，保衛家園」標語牌，宣示元朗為須自行執法的受難家園，將警察淪為配角，又濫用國旗，將國旗繫在藤條末端，一邊搖旗吶喊，一邊襲擊無辜市民。而車廂內的市民只有雨傘，以及勇敢的年輕人以血肉之軀阻擋。

集體施刑引起市民極大恐慌

葉官又表示，車廂內的人也不敢越過兇恐地圍在車門的白衣人，情況實屬非法禁錮。香港是法治社會，這般放肆的集體私刑引起巿民極大恐慌，必須判處施暴者具阻嚇力的刑期。

事發經過。(詳看下圖)

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持棍者明顯喜與白衣人結伴

葉官亦指，雖然次被告黃英傑及第8被告蔡立基當時未有持棍，但他們與持棍的白衣人結伴，明顯預期到持棍或藤條的人會使用武力，惟他們仍樂於同行。

認為林卓廷當時只是安慰市民

葉官亦指，黃英傑一到場便指罵時任立法會議員林卓廷，但林卓廷當時只是安慰市民，向市民表示已聯絡警方，又叫市民不要起衝突，而當時黑衣人也沒有打人，直至當白衣人發難後，黑衣人便用雨傘擋格或雜物反擲。雖然辯方聲稱黃英傑並非有預謀，但葉官反駁黃英傑未目擊林的行為便作出定論，指罵林搞事及黑衣人打人，反映他有預謀到場偏坦白衣人而指罵黑衣人及林。

兩認罪被告喪失理智無差別施襲

葉官稱，認罪的兩名被告林觀良及林啟明在大堂進行襲擊，再追至月台，輪流入車廂揮棍或擲物襲擊車乘客，喪失理智地無差別施襲。

村長未阻白衣人刑責加重

再者，第7被告鄧英斌身為村長卻未有阻止白衣人，持棍留現場亦有鼓勵作用，刑責比專罵黑衣人的黃英傑重。葉官也不信納他只是隨地拾起棍作自衛一說，不過考慮到他多年的義務工作，酌情減刑3個月。

葉官亦指，第5被告鄧懷琛在案中屬指揮者角色，先與白衣人非法禁錮一名男子，再指揮白衣人毆打另一黑衣人。雖然第6被告吳偉南聲稱遭物件擊中倒地幾乎喪命，但卻沒有片段支持說法，法庭不信納這個解釋。

多名被告案底纍纍

另外，法官引述各被告的求情時，亦透了多人案底纍纍， 第3被告林觀良有串謀販毒、藏毒等案底；第4被告林觀良有搶劫、藏毒、洗黑錢、阻差辦公、收受外圍等案底；第6被告亦有勒索、身為三合會成員案底。

案件編號：DCCC 888/2019、DCCC 11、734/2020

有旁聽人士離開法院後大罵，場面一度混亂。(詳看下圖)