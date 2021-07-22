蔡若蓮曾籲學校勿用《羊村12勇士》　業界倡教局明確訂立禁書名單

警方國安處今日拘捕五名人士，涉嫌串謀發布煽動刊物，違反《刑事罪行條例》第10條。據了解，被捕人士為「香港言語治療師總工會」骨幹成員，涉及3本兒童繪本。翻查資料，其中一本工會出版的《羊村12勇士》讀物，曾被教育局副局長蔡若蓮年初點名不適合作為教材，呼籲學校勿用，更稱若發現會嚴肅跟進。

優質圖書館網絡創會會長呂志剛表示，自《國安法》實施後，業界對引入政治書避忌，亦不會採用《康文署》下架書籍，但法例未有訂明何謂違例書籍，令前線選書時有憂慮，學校高層過敏，出現自我審查，例如校方因圖書館藏有涉30年前出版的六四書藉，向館長發出口頭警告。他促教育局訂下禁書名單，保障同工安全。



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教育局副局長蔡若蓮當時形容，該繪本借童話故事包裝政治宣傳，不適合作為教材。（

蔡若蓮曾批繪本「借童話故事包裝政治宣傳」

「香港言語治療師總工會」於2019年11月成立，曾發布多本兒童刊物，包括《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》兒童繪本。

翻查資料，今年一月，工聯會議員郭偉強在立法會上點名批評《羊村12勇士》兒童繪本，質疑內容有強烈政治立場，促當局作出規管，以防學生被「洗腦」。

教育局副局長蔡若蓮當時形容，該繪本借童話故事包裝政治宣傳，不適合作為教材，暫未有幼小引入相關繪本，呼籲學校勿採用，否則會即時制止及跟進。

根據教育局國安教育行政指引，學校須確保校園內的書本，包括圖書館藏書、刊物和單張沒有涉及危害國家安全的內容，亦須禁止任何人士攜帶違規的物件回校。

優質圖書館網絡創會會長呂志剛表示，自《國安法》實施後，業界已對政治書避忌，大多不會採用《康文署》下架書藉。（資料圖片）

曾有學校圖書館因藏六四書 向館長發口頭警告



優質圖書館網絡創會會長呂志剛表示，自《國安法》實施後，業界對引入政治書避忌，大多不會採用《康文署》下架書籍，但法例未有訂明何謂違例書籍，令前線選書時有憂慮及疑惑，亦有學校高層過敏，出現「自我審查」。

呂志剛舉例，近月有知名的直資學校圖書館藏六四事件書籍，該校副校長質疑為何尚未下架，隨即向圖書館主任發口頭警告。他指，該六四書是30年前引入，且只涉歷史及報章內容，「冇人話過唔得」，形容校方做法相當離譜，也反映高層將責任推給前線同工。

他表示，以往教育局未設選書指引，圖書館主任可自由地按專業判斷選書，如今《國安法》的「紅線」搖擺不定，建議當局應列明「禁書」清單，保障前線同工安全。《香港01》正就此向教育局查詢，正等回覆。