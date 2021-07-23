科大組36人團隊出戰大專生機械人大賽　兩隊分別獲一冠軍一季軍

香港科技大學（科大）工學院機械人競賽團隊，派出兩隊伍出戰全港大專生機械人大賽。賽事共有7間大專院校13支隊伍參賽，科大的「火之龍」隊伍奪冠，「征龍」則獲得季軍。

負責帶領團隊的科大工學院環球社會創辦中心總監胡錦添表示，如何創造機械人是為期一年的課程，每年約有200名新同學，如果有意參加比賽，就會加入隊伍。胡解釋，由於學習時間短，比賽經驗是其次，如何利用學習得來的技術回饋社會才是主要目的，例如團隊會協助中學設計STEM活動。



「火之龍」隊長劉嘉傑與「征龍」隊長羅霖鋒表示雖然只有一隊奪冠，但成果卻屬於兩隊隊員。(雲嘉晉攝)

今屆比賽以春秋戰國時期的投壺遊戲為主題，各參賽隊伍需設計一個投箭及一個負責防守的機械人對賽。在限時3分鐘內，比賽隊伍須控制投箭機械人，在外場將箭投入所屬隊伍的壺中，防守機械人則在場內負責轉動箭壺桌，妨礙對手入壺。比賽以壺中箭的數量計算分數，得分最高或五個壺全得雙箭，即可勝出賽事。

經過淘汰賽，科大兩支隊伍均打入四強，其中科大「火之龍」小隊，在決賽面對中文大學隊伍，最終大會判兩隊獲得雙冠軍。至於科大的「征龍」則獲得季軍。

去年9月已開始籌備參賽

冠軍團隊「火之龍」小隊隊長劉嘉傑表示，團隊在去年9月開始準備，4月左右已有機械人雛形，5月底已是第3代機人。劉同學指出最大改進是上箭系統，箭架改良至可上下左右移動，令上箭速度加快。另外亦將雷射探測器位置，移至發射器下方。劉解釋，有關設計可令機器量度距離準確，因以往探測器設計位置較矮，令瞄準特定筒的準確度下降。

集合不同學院36名學生組成參賽團隊

「科大機械人比賽隊伍」共有36名學生參與是次比賽，來自商學院、理學院和工學院的本科生組成，當中包括本地學生、內地和國際學生。隊伍由科大工學院環球社會創辦中心總監胡錦添帶領。

胡錦添稱，今年2月時因疫情發展，曾懷疑是否應參加比賽，但經過兩、三次會議後，決定繼續參賽。胡指，今年主題是「Unstoppable」，所以必須做足準備，無論如何堅持到底。