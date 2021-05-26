港科大「黑客松」參與人數創新高 Z時代關注社會責任及實際應用

撰文： 巨子ICON 最後更新日期： 2021-05-26 12:46

在互聯網時代的背景下，Z世代的價值觀、身份認同等均發生轉變，對於社會責任的關注度大幅提升。香港科技大學於今年繼續舉辦Hackathon比賽(「黑客松」)，860名學生黑客就環境能源、醫療科技、餐飲技術及社會挑戰創新等主題構思創意。

Hackathon@HKUST由2014年首次創辦至今，由最初90多人參與至今發展到800餘人規模，參與者也由科大學生擴展至全球各地不同院校，方便不同背景的學生共同合作提出商業解決方案。今年非香港院校參與者大幅提升，參與者中約7%來自內地院校。

學界的創業比賽並非兒戲，香港科技大學創業中心主管蕭觀明先生說到，“通過此類活動，能夠有效幫助學生們結識不同背景的朋友，他們如果將來有機會創業，很大機會會考慮這些曾經的合作夥伴。” 他亦補充道，”初時題材自由，但現在希望能夠盡可能貼合實際的社會問題，鼓勵學生關注及針對性的提出解決方法”。

香港科技大學創業中心負責人蕭觀明先生( Donny) 致力增強兩地學生交流，鼓勵學生關心社會，結合商業需求提出解決方案。 攝影記者：黃寶瑩。

今年的比賽中選取內地某智能語音技術開放平台的實際應用作為主題之一，一組學生團隊針對醫護人員與病人比例較低的現狀出發，希冀藉由智能語音系統作為醫護人員與病人溝通渠道，通過該語音系統提醒病人服藥，播放醫囑，甚至陪伴病患消遣；再藉由該企業穿戴型設備獲取病患實時數據。一來減輕巡房壓力，二來在疫情環境下有多重隔離防護意義。另有其他團隊就水資源匱乏、垃圾回收等環境問題提出創意方案。

鼓勵創業不是一次性 模式創新亦能解決現實問題

過去參與過Hackathon@HKUST的初創企業SOCIF，起初研發科大交通工具預報程式「USTransit」來解決科大交通不便的問題，獲取了基礎的數據及運營經驗。經過多方孵化機構的支持發展良好，今年更獲邀參與政府專線小巴實時到站資訊系統項目，成功申請到價值約650萬港幣的合約，夥拍本地上市公司共同研發。預計將會應用於全港600條專線小巴路線，屬往屆成功案例。

採訪獲獎團隊Geek Overflow時，幾位獲獎同學表示，通過參與本次比賽有不少收穫，令他們更為關注女性群體在家庭與事業中遇到的難題，也很開心能將學習到的項目管理技巧、商業模型等理論知識應用到實際案例。認為成功並不一定需要完美的技術，同樣的技術應用到不同場景也能解決新的問題。

來自港大的獲獎團隊Geek Overflow表示通過比賽獲益良多，現金獎勵將於用自身發展。

德勤數字咨詢的主管黃文標先生是本次最終評選的評審之一， 他表示要提出創意的解決方案需要學會「幻想」未來體驗及趨勢，再通過執行去驗證。他亦坦言本次學生團隊表現令他驚喜，打破過往對「Geek」的標籤。 德勤數字咨詢屬德勤的新業務線，主要為在香港有業務的機構提供數字化解決方案，「yuu」計劃為代表作之一。

科大獲資助撐港人大灣區創業 冀三年內孵化十逾間初創

香港科技大學一直為教授、在職員工及學生提供創業支持。根據其官網顯示，至今已成功孵化企業數量逾300間，知名獨角獸大疆DJI也是由港科大的創業比賽走出來。

今年港科大獲選成為青創同行項目的獲資助機構之一，鼓勵香港青年加強對內地創新創業政策的認識，以及在大灣區開展創業。港科大獲得政府資金約900萬，當中2/3用於為初創企業提供資本幫助，每名創業者最多可獲取60萬港幣資助，即將於8月開放給18-40歲的港科大學生、教師、職員及校友申請，資金將在3年內分階段支持。

蕭觀明先生指出，除了關注有潛力的商業創新項目，他亦希望能夠通過此項目為社創提供機會，彌補資本市場對社創關注度不足的問題。