封區檢測｜36歲女子赴杜拜回港後證染變種病毒　屯門恆順園須圍封

政府4日內第4度封區檢測！本港今(22日)新增一宗輸入個案，另有少於5宗初步確診。衞生防護中心公布，一名曾前往阿拉伯聯合酋長國杜拜的36歲女患者初步確診，

她本周一(19日)經泰國曼谷返抵香港，於抵港後第3天的檢測樣本結果呈初步陽性，

並帶有L452R變異病毒，但她期間沒有病徵。她曾於5月及6月接種兩劑復必泰疫苗。

當局表示，患者過去21天曾在屯門居住，經評估後相關區域感染風險有機會較高，為謹慎起見，遂於晚上7時30分宣布圍封其位於屯門恆順園6座的住所，同廈住戶須在周五(23日)凌晨零時前接受強制檢測，預料周五早上7時解封。



7月22日 屯門恒順園封區檢測



抵港檢測樣本呈陰性 3日後再驗呈陽性

衞生防護中心表示，該名36歲女病人居於屯門恒順園第六座，她於7月12日前往阿拉伯聯合酋長國杜拜，19日乘搭航班EK384經泰國曼谷返抵香港。她抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測，結果呈陰性。

她於抵港後第3天的檢測樣本結果呈初步陽性，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人沒有病徵。中心已將此個案列作輸入個案。

過去21天，病人曾於6月30日至7月12日期間在港居住。為審慎起見，政府今晚會將該病人於香港居住的大廈（屯門恒順園第六座）作出限制與檢測宣告。居於同一大廈的所有住客亦須於個案公布當日計起第3、7、12及19日進行強制檢測。

已打兩針復必泰

中心的調查顯示，病人曾於5月9日及6月5日在香港接種兩劑復必泰疫苗。她於7月11日抽取的血液樣本對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然繼續。

同時，病人於銅鑼灣希慎道8號裕景商業中心工作，在過去21天曾於6月30日至7月11日期間上班。病人的工作處所及她在潛伏期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的指定人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

「受限區域」包括屯門恆順園6座，住戶須留在其處所接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明（23日）上午約7時完成行動。



政府於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

「受限區域」內的人士若已在前日至今日期間完成檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

▼7月20日 太古城唐宮閣封區檢測▼



+ 1

▼7月20日 跑馬地黃泥涌峽道利安閣封區檢測▼

