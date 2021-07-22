新冠肺炎．7.22｜屯門恒順園第六座女住戶染變種病毒　大廈須封區

沙地阿拉伯駐港領事的子女日前抵港後證實感染新冠肺炎，衞生署調查後發現兩姊弟曾於自我隔離期間外出，違反豁免條件。衞生署今指已立即採取行動，取消他們的豁免人士資格，並把他們送往接受強制隔離。禮賓處亦即時聯絡有關領事館，對方承諾會全面配合政府的檢疫措施，並已提醒其領館人員必須遵守相關檢疫規定。



本港今日(22日)新增一宗新冠肺炎輸入個案，49歲女患者由美國抵港，並無病徵。據悉，患者已打兩針疫苗，驗出帶有L452R變種病毒株。

此外，一名居於恒順園第6座的36歲女住戶，到訪阿聯酋杜拜後，抵港第三日提交的樣本驗出呈陽性，涉L452R變種病毒，由於她在21天潛伏期內曾在香港居住，當局為審慎起見，圍封其香港住所大廈，全幢住戶都要接受強制檢測。



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【23:35】本港今日（22日）其中一宗初步確診個案，帶有L452R變種病毒，潛伏期內曾經在社區逗留。她在銅鑼灣裕景商業中心13樓逸景國際醫療公司工作，同事及訪客都要強制檢測。

此外，確診變種病毒的沙地阿拉伯駐領事的一對子女，再有新行蹤曝光，於7月18日晚上曾到過華蘭路華蘭中心地下鋪Food le Parc，另7月19日晚上、7月20日中午後，則到過鰂魚涌太古城中心商場。

強制檢測｜沙地領事染疫子女新行蹤曝光 曾到Food le Parc

【22:35】今日共約64,200人接種疫苗，當中注射第一針疫苗人數近33,100人。預約打針人數方面，今日則有近30,200人。疫苗接種計劃已踏入第147日，累計212萬人打齊兩針。

截至今日零時零分，過去24小時共有14宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中12人已經出院，兩人留院觀察。

新冠疫苗｜增6.4萬人打針 累計212萬人打齊兩針 昨14人不適送院

7月22日 屯門恒順園封區檢測



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【19:30】政府公布，因應屯門恒順園第6座有住戶初步確診，並涉變種病毒，需要圍封強制檢測。衞生防護中心指，一名36歲女病人居於上址，她於7月12日前往阿拉伯聯合酋長國杜拜，7月19日乘搭航班EK384經泰國曼谷返抵香港。

她抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測，結果呈陰性。她於抵港後第三天的檢測樣本結果呈初步陽性，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人沒有病徵。中心已將此個案列作輸入個案。

由於過去21天病人曾於6月30日至7月12日期間在港居住。為審慎起見，政府今晚會將該恒順園第六座作出限制與檢測宣告。居於同一大廈的所有住客亦須於個案公布當日計起第三、七、12及19日進行強制檢測。

封區檢測｜36歲女子赴杜拜回港後證染變種病毒 屯門恆順園須圍封

病人於銅鑼灣希慎道8號裕景商業中心工作，在過去21天曾於6月30日至7月11日期間上班。病人的工作處所及她在潛伏期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的指定人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

中心調查顯示，病人曾於5月9日及6月5日在香港接種兩劑復必泰疫苗。她於7月12日抽取的血液樣本對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然繼續。

▼7月20日 太古城唐宮閣封區檢測▼



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【19:25】衞生防護中心聯合科學委員會今（22日）舉行聯席會議。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌指，同步接種接新冠和流感疫苗可能降低抗體水平，並增加副作用，建議市民相隔14天接種。



而疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆稱，就市民是否需要接種第三劑疫苗的議題，現時言之尚早，或需要等待多兩至三個月，累積更多本地和海外研究數據。

新冠疫苗｜專家：與流感疫苗應相隔14天接種 打第三針言之尚早

檢疫令｜政府確認沙地領事子女違規外出 豁免資格被取消強制隔離

【19:09】沙地阿拉伯駐港領事的兩名子女日前來港，昨（21日）確診感染新冠肺炎，其中姐姐更帶變種病毒。調查揭發兩人於太古城接受家居隔離期間，曾到訪山頂廣場、東薈城及東涌纜車站多個地點。政府今（22日）證實，衞生署調查後確認兩姊弟違反豁免條件，已取消他們的豁免人士資格，並把他們送往接受強制隔離。

新冠肺炎｜增1美國輸入個案 女患者曾打兩針復必泰 帶變種病毒

【14:40】衞生防護中心今日（22日）公布，本港新增一宗輸入個案。該名49歲女患者由美國抵港，曾在3月和4月接種兩劑復必泰疫苗。她無病徵，被證實帶有L452R變種病毒株。另外，今日有少於5宗初步確診個案。

【11:27】衞生防護中心昨晚公布的患者行蹤名單，進一步披露沙特領事子女的行蹤。其中11歲弟弟上周六（17日）除曾到山頂廣場外，更曾到訪商場內的麥當勞分店。

香港麥當勞知悉事件後，已即時安排位於山頂的餐廳進行消毒程序，並已完成；亦已安排相關員工進行病毒測試。同時，我們繼續嚴守衛生及清潔標準，以保障顧客及員工安全。

孔繁毅促延遲關閉接種中心 以提升接種率 現心肌炎個案屬預期內

【10:30】衞生署公布，三名16歲以下的少年接種第二劑復必泰疫苗後，懷疑患心肌炎。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日回應指，事件在預期內，三名少年情況輕微。他強調由於整體而言患心肌炎是較罕見，康復比率高，以及情況一般亦輕微，呼籲家長及青少年毋須太擔心。

至於社區疫苗接種中心會在9月底關閉，孔繁毅認為「可以延續落去最好」，建議人流較少的接種中心先關閉，而人流多及接近市中心的接種中心繼續營運，相信可提升接種率。

強制檢測｜增5地點上榜 變種病毒患者曾訪太古城中心APITA及ZARA

【00:05】本港周三（21日）新增5個地方被列入強制檢測公告，當中4處涉及L452R變種病毒確診者曾到訪的地方，包括太古城中心二期的日式百貨公司APITA及時裝店ZARA。曾在前日和昨日（19和20日）到訪該兩店人士，須於未來兩日接受檢測。

▼7月20日 跑馬地黃泥涌峽道利安閣封區檢測▼



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