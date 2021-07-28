肝科醫生：僅半患者自知感染丙型肝炎　及早檢測痊癒率逾九成半

港人普遍對丙型肝炎認識不多，初期徵狀亦輕微，易被忽略，但可引致肝硬化及肝纖維化等嚴重併發症。腸胃肝臟科專科醫生黃麗虹推斷，本港不足一半患者自知受感染。目前尚未有疫苗可預防丙肝，不過近年面世的直接抗病毒藥物（DAA）療效顯著，治癒率逾九成半。

黃麗虹呼籲高風險人士主動檢測，盡早接受治療。香港中文大學肝臟護理中心透過「明肝行動」，向高危群組提供「篤手指」丙肝快速測試，至今已找出逾350名患者。她期望今年能多發現100名患者，並在2025年前多讓1,700人接受DAA治療。



黃麗虹推斷本港丙肝確診率不足一半，估計實際上有至少2.2萬名感染者。（李恩慈攝）

腸胃肝臟科專科醫生黃麗虹表示，本港約有1萬名丙型肝炎確診者。由於感染初期、甚至數十年的徵狀極不明顯，她推斷本港確診率不足一半，估計實際上有至少2.2萬名感染者。她形容：「好多病人去到肝酵素升高，出現嚴重併發症，先知自己受感染。」

丙型肝炎的常見感染途徑為血液接觸，高危組別包括以針咀注射毒品，以及不安全性行為人士；亦有個別人士因重用未被徹底消毒的醫療機器受感染，譬如牙科療程、醫學美容和紋身。

黃麗虹強調，染上丙肝的後果不容小覷。約一成半至三成患者，在20年內會出現肝硬化，他們患上肝癌的風險較常人高17倍；丙肝更會影響其他器官，令感染者易患中風、急性心肌梗塞、糖尿病及淋巴癌等。

丙型肝炎的常見感染途徑為血液接觸，高危組別包括以針咀注射毒品，以及不安全性行為人士。（資料圖片／蔡正邦攝）

目前尚未有疫苗可預防丙肝，黃麗虹說，昔日患者需依靠「聚乙二醇干擾素」針劑，以及利巴韋林口服藥物治療，治癒率僅約六成，更會出現貧血、發燒、抑鬱及焦慮等副作用，情況並不理想。

隨著醫學進步，近年面世的直接抗病毒藥物（DAA）療效顯著，療程只需8至12周，治癒率逾九成半，副作用亦明顯減少。黃麗虹解釋，已有肝硬化的患者，服藥後會出現較多副作用，不過少於1%患者病情如此嚴重。DAA可分成兩種，其中一種針對基因一型和四型丙肝，另一種適用於全部基因型，部份患者需同時服用利巴韋林。

香港中文大學肝臟護理中心自2009年展開「明肝行動」。（資料圖片）

香港肝病學會數據顯示，截至2017年3月，本港丙肝的確診率和治療率分別料為50.9％和12.4%，即八成患者未接受治療。黃麗虹解釋，以往符合治療門檻的病人較少，當中更逾半人不願服用干擾素和利巴韋林。政府早前制定《2020-2024年香港病毒性肝炎行動計劃》，醫管局現已提供更多肝炎檢測，並為所有慢性丙肝患者提供免費治療，即更多病人可接受DAA療程。

中大肝臟護理中心自2009年展開「明肝行動」，與多間社區機構合作，深入高危群組的聚集地點，向他們提供「篤手指」丙肝快速測試，至今已找出逾350名患者。黃麗虹期望，今年可透過計劃多發現100名感染者。

患者會被轉介至詳細檢查和進一步治療，她冀望於2025年前，多向1,700名患者提供DAA治療。「遲一年開始治療，併發症就會愈嚟愈多。」她呼籲高風險人士主動檢測，盡早接受治療。