筍工｜消防聘隊目月入逾3萬元　識普通話優先　有低學歷政府空缺

政府多個部門招聘公務員及非公務員職位，當中消防處聘請消防隊目（控制），起薪約為每月3.1萬元，而學歷最低要求為於文憑試或會考於5科考獲第2級或E級。不過，消防處指明若申請人能操普通話及駕駛執照可獲優先考慮。

此外，教育局亦推出多個非公務員職位，最低學歷要求只需完成小六課程，月薪達1.3萬元。



消防處聘請消防隊目（控制），以中英文處理控制室和調派工作。（資料圖片／盧翊銘攝）

消防處最新招聘消防隊目（控制），起薪點為薪級表第15點、即每月31,910元，而最高可達薪級表第24點、即每月40,955元。附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。

專責處理控制室和調派工作

職位學歷要求申請人於文憑試5科考獲第2級或以上，或於會考5科考獲E級或以上；並需要通過能力傾向筆試，及打字速度每分鐘達30個英文字或以上。不過，消防處指明若申請人可操普通話及持有效的香港駕駛執照，將可獲優先考慮。

招聘資料亦列明，消防隊目（控制）需要接受訓練，並要在在基礎訓練課程結業試取得及格。其職責主要是以中英文處理控制室和調派工作，須受紀律約束，並須輪班當值及穿着制服。申請截止日期為8月5日。

▼7月23日 新招聘公務員職位空缺▼



房屋署招募技術主任 持相關文憑可申請

此外，房屋署亦推招募技術主任（土木工程），入職起薪為每月22,725元。申請人只需要持有認可學院頒發的土木工程學文憑或高級證書，而在文憑試或會考的中文及英文科考獲第2級或以上成績。

技術主任職責主要為製作土木工程圖則和簡單設計，進行與工程測量相關的計算和繪圖工作；視察和查核土木工程和地盤勘測工程的施工情況；進行物料測試和備存技術報告及記錄；以及進行地盤巡察。 申請截止日期為8月6日。

教育局亦推出多個非公務員職位，有職位僅要求申請人完成小六課程。（資料圖片）

教育局聘學校雜工 學歷要求小六畢業

教育局亦推出多個非公務員職位，包括為學校聘請半熟練工人及雜工，月薪分別為13,525元及13,315元。申請人的學歷最低要求僅需要完成小六，並可以中文及簡單英文溝通。不過，職責指明或需不定時或超時工作。教育局同時聘請活動助理，學歷要求為需要完成中五課程，不過月入只有1.3萬元。

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