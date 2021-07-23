新冠肺炎｜Maersk Lima船員確診變種病毒　曾上船者最遲周日覆檢

食物及衞生局今晚（23日）發出強制檢測通告，任何在7月13日至15日曾身處香港新界葵青貨櫃碼頭的貨櫃船「Maersk Lima」超過一小時的人士，須於後日（25日，星期日）或之前接受檢測。



有關的強檢行動，相信與上周五（16日）的一名印度抵港船員初步確診有關，衞生防護中心當時表示，該個案與復陽個案吻合，現時全船人員需要在海上進行隔離21天。



港府於今日（23日）晚上發出一項強制檢測通告，任何在7月13日至15日曾身處香港新界葵青貨櫃碼頭的貨櫃船「Maersk Lima」超過一小時的人士，須於7月25日或之前接受覆檢。（資料圖片）

根據強制檢測通告，任何在7月13日至15日曾身處香港新界葵青貨櫃碼頭的貨櫃船「Maersk Lima」超過一小時的人士，當中包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於7月25日或之前接受檢測。

受檢人士若在7月21日至7月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定；為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

上周五（16日）停泊於葵青貨櫃碼頭的貨船「Maersk Lima」的一名由印度抵港船員初步確診，並帶有L452R變異病毒株。中心指，涉事船員5月曾在印度確診，認為該個案與復陽個案吻合，全船人員現時仍留在海上隔離21天當中。

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另外，當時有消息稱，有香港人曾因工作原因接觸過該名初確診印度船員，部分人已被列為密切接觸者，當局亦會將涉事貨船納入強檢名單。