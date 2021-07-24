公社科｜消息：考評局邀中五生考先導測驗　收數據訂「達標」準則

教育局以「公民與社會發展科」取代原有高中必修的通識科，下學年起在中四級推行，即公社科將在2024年文憑試取代通識科，評核亦只分「達標」與「不達標」。考評局周五（23日）公布了樣本試題及考核簡介，卻未就何謂「達標」解釋或舉例。

消息指，考評局正邀請多間學校的中五生「試考」收集數據。考評局回覆《香港01》查詢時確認，正邀請中五生參與「先導測驗」計劃，惟因保密進行，不便透露學校及學生人數。考評局表示，會收集相關評核及考生表現數據，輔助制訂該科的評級標準與等級描述等。



本屆DSE受疫情影響，考試、放榜一度延遲，幸最後順利完成。（資料圖片）

有份參加先導計劃的中學通識科老師透露，該校約50名學生早前參與「試考計劃」，所做試題正是考評局公布的樣本試題，由校方監考，再交考評局批改，故未知悉何謂「達標」。

該老師形容，應考學生普遍認為樣本試題與通識科接近，如資料回應題亦出現常見的「分析特徵」、「原因」等：「佢哋覺得呢部份係易處理、問嘅題目差唔多都識答。」

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然而，新公社科考核中設選擇題及短問答，要求直接作答資料性題目，與現有通識科考核不一。該老師相信，日後同學須花時間背誦：「新公社科要同學背書、要知具體內容，以前通識科，係考生識邊啲就自己舉邊啲，例如以前識咩國際組織，可以自己舉例，宜家係選擇題要認到啱個個。」

她形容，樣本試題中應考的內容貼近現實生活熱門議題，相信師生不難把握：「國安法、疫苗猶豫，呢啲都係香港熱門討論緊，如果按樣本試題睇，老師要確保學生熟悉香港議題」。

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至於長問答，她形容公社科樣本試題的問題較通識科直接及簡單，對考生而言是較易處理，惟長久下來，學生多角度思考的能力將大幅收窄。

原有通識科考生要思考、估題目想要嘅持份者角色、諗法，訓練個陣要教學生從唔同持份者角度出發考慮，反而新公社科直接知定位，樣本試題有一條直接叫學生會以官員身份答，唔洗估估吓。日後老師都未必會花咁多時間訓練同學思考。 中學通識科老師

考評局取消2020年DSE歷史科試題。（資料圖片 / 張浩維攝）

考評局回覆《香港01》承認，早前就2024年文憑試公民與社會發展科，邀請中五學生參與保密的樣本試卷先導測驗，以收集評核及考生表現數據，輔助制訂該科的評級標準與等級描述等工作。

考評局說，有關評卷工作仍在進行中，稍後會適時公布公民科「達標」等級描述，以及考生表現示例等資料，供學校、學生等持份者參考。