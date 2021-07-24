東京奧運｜西九藝術公園舉行奧運同樂日　設直播及攤位為港隊打氣

由港協暨奧委會成立的香港奧林匹克之友，23日至25日一連三天於西九藝術公園舉辦「香港隊加油!」活動，場內設有直播及攤位遊戲讓一家大細體驗感受奧運氣氛。

不過，受到炎熱天氣影響，今日入場市民不算多，場內氣氛亦一般，多數是家長帶同年幼子女到場玩樂。有市民原本希望入場感受一下，大家一起替運動員打氣的氣氛，但奈何氣氛不及預期中熱鬧。



天氣炎熱仍布市民一家大細入場睇奧運及玩攤位遊戲。 （蕭曉慈攝）

陳先生稱，向來喜歡觀看奧運，尤其是桌球比賽。被問到未有疫情前，有否打算到東京親身觀賽，他指「東京比較遠，都無諗過」。昨日在家觀看奧運開幕氣氛較冷淡，故今日希望到場氣氛會較好，奈何不似預期。陳先生笑言「可能會玩吓啲攤位遊戲」，又期望香港隊可以爭取好成績為港爭光。

霍氏一家也有入場感受現場氣氛。霍先生表示住在附近，昨天剛好看到電視介紹，兩個小朋友「睇完奧運開幕，佢地又有興趣，有時間就陪佢地黎玩吓同睇吓」。霍先生說有機會亦希望可以親身到現場觀看奧運一次，平時較喜歡觀看羽毛球，排球，游泳及田徑等比賽。霍太則認為到場「主要都係有遊戲畀小朋友玩，如果唔係咁熱，係到睇比賽都幾有氣氛 」，他們都希望香港隊加油，可以爭取到好成績。

梁先生「希望香港隊可以爭取好成績，從而振奮香港人的心情和士氣」。 （蕭曉慈攝）

任職教師的梁先生表示因學校放暑假，只能在網上平台發放資訊「叫啲學生睇多啲」，疫情亦令到「大家無得一齊聚埋睇奧運」。他指今年復辦奧運的氣氛「爭好遠」，「之前感覺係世界盛事，但宜家疫情失色不少」，他又坦言天氣熱，如不是帶隊到場觀賽，會留在家裏看賽事。他希望香港隊可以爭取到好成績，振奮香港人的心情和士氣。