新冠疫苗｜第一針今勢破300萬　市民期望更多人打針達群體免疫

衛生署數字顯示，截至昨晚（23日）8時，已接種第一針疫苗人數已達298萬劑，預計今日（24日）可超過300萬。今午有不少已預約市民，冒雨到荔枝角體育館外輪候接種復必泰疫苗。有市民期待可以有更多人接種疫苗，儘快達到群體免疫效果；亦有人認為經過一段時間觀察，未有出現大問題，故安心接種。



荔枝角體育館外下着雨，但仍有市民在外排隊輪候接種疫苗。（夏家朗攝）

衛生署資料顯示，截至昨晚（23日）已接種第一針人數已達約298萬人，並預計今日（24日）可超過300萬。12歲的何同學對於越來越多人打針感到十分開心，「唔會嘥咗啲疫苗，之前見好多人唔打都驚」，又指期待更多人儘快接種疫苗，以達到群體免疫，「先可以冇咁多人受感染」；接種第二針疫苗的他表示，又先前不符合接種資格，眼見家人早已接種疫苗，感到非常羨慕，現完成第二針接種感到十分高興。

對於首針疫苗接種量將破300萬，現年12歲的何同學感到十分開心，「唔會嘥咗啲疫苗，之前見好多人唔打都驚」。（夏家朗攝）

接種量近人口一半 疫情完結有望

任職私人司機的溫先生，老闆特意讓他放半日假，可於下午接種疫苗，對於越來越多人打針，溫先生直言「多啲人打，大家安心啲」，又希望疫情可完結，「多啲人打就快啲，大家就唔洗咁緊張」；他又期望疫情儘快緩和，各國盡早通關，讓他可到菲律賓渡假。

馮先生亦於下午到場接種疫苗，他表示已觀察數個月，未有出現大問題，即使出現副作用亦只是預計之內，又表示公司沒有給他壓力，自己認為有需要便接種；他指對復必泰疫苗有信心，數據亦較科興疫苗完整，所以很放心接種。

另外，記者今天亦到九龍灣體育館科興疫苗接種中心了解市民為何在開打後五個月才打第一針。張先生和太太今天一同打針，張先生稱現時才接種疫苗，是因為希望先觀望疫苗的效果，評估是否真的有需要接種，他認為現時外國輸入不少變種病毒個案到香港，故有需要打針保護自己。他又解釋，自己有長期病患，需定期到內科覆診，雖然自覺病情控制得好，但也希望等到覆診時聽取醫生意見後才打針，故上月覆診後便開始預約，但因需配合工作時間，只能選擇周六下午打針，故再延後接種時間。他後來見到今天九龍灣體育館接種中心仍有名額，即使需跨區打針也立即預約。

而張太就稱，身邊不少家人、朋友都在近期打針或預約打針，因部分人希望打針後便可以通關。

對於首針接種人數將破300萬，馮先生認為「都係時候架喇」。（夏家朗攝）

近60歲的江太表示，希望在接種疫苗前先做身體檢查，了解身體狀況，因此在3、4月時預約做身體檢查，但由於預約人數眾多，等到6月才能做身體檢查，證實身體健康後便預約打針，故現時才接種疫苗。她稱，自己的兄弟姐妹較早前已做完身體檢查，故早於她完成接種疫苗，而父母已達八、九旬高齡，就不敢安排他們接種。

陳小姐則指，自己有筋骨勞損問題，雖然醫生認為她適合打針，但她擔心打針後會更添疲憊，因此等到看中醫調理好身體才打針。她又指自己工作的場所已很多人打針，因大家了解到打針後的副作用問題不算嚴重，雖然部分人會頭暈、嘔吐，但毋須入院，便增加了接種的信心。