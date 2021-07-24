疫苗FAQ｜專科醫生拆解長者接種疑慮　心臟病人、食薄血藥亦可打

本港新冠肺炎疫苗接種計劃開展約5個月，惟長者接種率偏低。香港老人科醫學會主席李舜華今日表示，65歲以上長者如確診，死亡率會高約5倍；然而長者接種疫苗的副作用機會和年輕人差不多，但反應較輕微，形容是「無咁辛苦，但著數又大」。

被問到如有心律不正及心臟發大的問題是否可接種疫苗，廣華醫院及東華三院黃大仙醫院胸肺及呼吸科顧問醫生易國生指，由於兩款疫苗均不會刺激心臟，故亦可接種；正服用薄血藥亦非不能接種原因，但提醒接種後要「㩒耐啲針口」。



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易國生今日（24日）在商台節目《政經星期六》指出，理解市民起初會擔心疫苗安全性，但強調核酸技術應用數十年，故新冠病毒基因圖譜一出爐，就立即可進行研究，亦經監管機構批准使用；而科興數據亦「好有鼓勵性」，在智利接種情況顯示保護率達66%。

李舜華則指，不少長者希望接種疫苗，但家人擔心有風險。她強調，「三高」對接種疫苗而言並不是問題，反而「三高」代表身體不佳，一旦感染到病毒，變成重症、甚至死亡的機會比普通人大；加上面對Delta變種病毒，疫苗預防重症及死亡有效率仍然達到80%至90%，故應更快接種。她又形容，現時香港長者接種率只是約3%，情況不理想，對長者十分危險。

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專科醫生︰接種疫苗毋須「咁詳細檢查」

不少人在接種前亦先進行身體檢查，了解是否適合打針。李舜華認為「毋須要打個疫苗咁大陣仗」，例如進行心臟造影檢查等，反而或令心臟病人難以預約到檢查時間，形容是本末倒置。易國生亦指，長期病患者只要定時食藥覆診，而血壓、血糖穩定，則毋須再「咁詳細檢查」。

另外，兩人亦詳細解告市民對接種疫苗疑慮，包括完成癌症手術、心臟病人、正服食不同藥物等，是否適合接種。

問：哮喘、慢性阻塞性肺病患者是否適合接種？



易國生：哮喘病人如感染新冠肺炎，入院機會率及死亡率會高很多，故非常需要疫苗保護。病人應在病情穩定下接種，即症狀無加深、醫生評估不須加藥。如病人接種生物製劑，則最好相隔7日才接種新冠疫苗，以免出現副作用會混淆。

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問：正服食薄血藥是否可接種？



易國生：正服食薄血藥非不接種原因，但接種時要「㩒耐啲針口」。

問：「生蛇」是否可接種？疫苗會不會造成過敏？



易國生：如「生蛇」已康復，情況穩定接種亦沒有問題。如平日沒有敏感，則毋須擔心，復必泰疫苗在接種每100萬劑，只有5宗過敏性休克病例；而香港亦暫時只出現4宗。易建議市民接種後，在接種中心休息15至30分鐘，觀察有沒有問題。

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問：半年前完成腸癌手術，現時已康復是否可接種？



易國生：半年前完成手術即病情穩定、非活躍癌症，故接種亦沒有問題。

問：骨質疏鬆患者要接種，相隔半年要注射藥物「Prolia」是否可接種？



李舜華：「Prolia」與新冠疫苗沒有相沖，故亦可接種，但建議在接種疫苗後相隔一、兩個星期才注射「Prolia」。

問：對阿斯匹靈敏感是否可接種？如平日對洗頭液、洗手液等敏感是否可接種？



易國生：對阿斯匹靈敏感亦可接種；不過平日如對洗頭液等敏感，擔心接種後或出現過敏性休克，或要家庭醫生轉介至免疫科專科醫生檢查及查詢。

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