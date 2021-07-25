「智方便」8月2日起可申請職津　查閱進度節省時間

勞工及福利局局長羅致光今日（25日）在網誌撰文，透露在職家庭津貼辦事處將於下月2日起，推出透過「智方便」填表交表的省時服務，升級至「智方便+」後可以數碼簽署電子預填表格網上遞交申請，並可於網上查閱進度，有助節省郵寄程序及時間。



勞工及福利局局長羅致光於立法會回覆口頭質詢，指由今年1月至3月，短期食物援助服務計劃共有5076宗申請獲批。（資料圖片）

羅致光表示，職津處於2019年9月起已推出網上申請服務，方便職津申請人遞交申請及向職津處提供補充文件，為進一步便利申請人及減省處方處理申請的時間，職津處會分階段加強職津計劃網上申請服務，第一期新功能將於下月2日推出。

可查閱負責個案主任聯絡方法

職津申請人只要登記「智方便」戶口，便可使用電子預填表格；在升級至「智方便+」後，職津申請人可以數碼簽署電子預填表格，即時在網上遞交申請；職津申請人亦可以在網上查閱已遞交的職津申請及查閱負責處理申請的個案主任的姓名及聯絡方法，以及下載透過電子方式遞交的申請等。

羅致光指，職津處會根據申請人對上一次的成功申請準備一份電子預填表格，方便他們遞交新一輪申請，申請人只需在網上更新部分資料，提供新一輪申請的住戶入息、工時及資產證明即可。

年底可網上撤回申請及提出覆核

職津處並計劃將於今年12月推出優化職津計劃網上申請服務第二期新功能，包括讓申請人在網上撤回已提交的申請、更改已提交的資料，以及提出覆核/訴申請等。

截至2021年6月底，職津計劃有超過5.9萬個「活躍住戶」（涉及超過19萬人），較2018年落實改善措施前的低收入在職家庭津貼（即職津的前身）受惠戶數（2.76萬個）增加超過一倍。在2020-21年度，用於發放職津的年度開支約17.7億元，接近2017-18年度的6.5億元的三倍。

職津處已於今年6月的申領月份推行限時一年的特別措施，大幅調低職津計劃的非單親住戶每月工時要求。基本津貼工時要求由原來的每月144小時大幅下降至72小時，而中額津貼工時要求則由原來的每月168小時下降至132小時，讓更多低收入住戶能夠在工時減少下仍能符合資格申領職津，以及令部分已受惠住戶可以獲得較多津貼。