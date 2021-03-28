停業員工難申職津　逾4個月零收入　社福機構促與工時脱鈎

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-28 14:51

疫情衝擊下，不少打工仔手停口停。有受政府停業令影響、任職麻雀館服務員的單親媽媽表示，因業界停業已逾4個月零收入，經濟面臨困境；亦有開工不足的餐廳僱員，需要借貸度日。 有社福機構指，疫情持續下，不少收入及工時俱減的基層勞工，無法符合在職家庭津貼的工時要求，亦因各種限制難以申請綜援，期望港府特事特辦，考慮將申領職津與工時脱鈎，改用家庭入息為依據，並針對受影響行業，放寬「在職」定義，以照顧零收入或開工不足員工。

阿艷是單親媽媽，原本任職麻雀館服務員，受政府停業令影響，已逾4個月無工開。(張浩維攝)

阿艷是單親媽媽，原本任職麻雀館服務員，受政府停業令影響，已逾4個月無工開，「呢幾個月完全零收入。」她指，與4歲女兒租住劏房，月租4000元，停工期間需依賴朋友借錢接濟，另以公司恩恤借貸勉強維生。她指，現時手停口停，「工時都冇，職津都申請唔到。」

阿娟指，社署職員曾著她改租較相宜住屋。(張浩維攝)

酒樓收銀員阿娟，其公司因疫情關係去年7月起停業，她曾嘗試另覓工作，可惜疫情下難轉長工。手停口停下，阿娟無奈向政府求助：「原本諗住申請失業援助金，去到先知原來冇呢樣嘢」，她遂改為申請綜援，惟其住屋租金超出上限遭拒，「要3700元先符合資格，（社署職員）叫我租啲平啲嘅。」阿娟直言對方建議不切實際，因自己難負擔搬遷費用，「要畀兩按一上，已經冇工開，何來有錢呢？」

她又嘆指，從無申請政府社會福利保障，希望可以自力更生，「自己能力所及唔會申請，係冇辦法先至求助。」

年逾60歲的Sam，本來任職中菜餐廳廚房幫廚，惟去年爆疫後，飲食業受到重創，基於大部分廚房轉型，「我只識某一啲工序，加上出面而家傾向搵少壯派，我出路越來越少。」他大嘆開工不足，去年全年只曾上班40天，難符合申請職津要求。

幫廚去年開工僅40日 拖欠４個月劏房租金

失去收入來源後，Sam唯有靠積蓄及借貸度日，「劏房仲欠緊4個月租，好彩業主通融。」走投無路下，他決定申請的綜援，惟因有銀行債務在身，申請受阻。

今年2月，港府宣布將一般家庭住户的基本工時，由144小時調低至72小時，為期一年，不設追溯期，津貼額維持不變，料今年6月實行，與此同時取消「就業交通津貼」。

香港明愛職工發展計劃社工黃韻然表示，即使將職津工時進一步調低，仍有開工不足基層被排除於外，無法受惠。她建議，在疫情的非常時期，職津應與工時脫鈎，並仿效現時書簿津貼做法，改以家庭入息為計算，可試行為期一年。她又提到，港府以現有公共交通補助為由，取消就業交通津貼安排，她認為兩者不可相提並論，因前者屬全民措施，且僅是短暫性，貿然取消交津並不合理，要求擱置。

香港明愛職工發展計劃社工吳栢明則指，疫情下不少行業被勒令停業，導致不少打工仔受累，他認為港府應放寬相關受影響行業的「在職」定義，容許僱員即使零收入仍可以其行業證明領取職津。