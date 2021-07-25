市建局「招標妥」已審批逾1600宗申請　逾六成中標價低於估算

市建局2016年推出「招標妥」，以優惠費用向業主和法團提供專業支援服務，協助法團籌備招標工程顧問，直至業主召開業主大會揀選工程承建商，減低出現圍標風險。截至今年6月底，已審批超過1,600多宗申請個案，涉及17.8萬個的住宅單位。



今年4月「招標妥」增設「公眾版」，率先為環保署其下的「EV屋苑充電易資助計劃」提供電子招標平台，要求所有參與該計劃的法團，使用「公眾版」招標聘請工程顧問及工程承建商，以進行電動車充電基礎設施籌組及安裝工程。「公眾版」至今已有900多個各類型註冊名單的服務提供者登記，而成功登記的法團或管理公司已超過150個。



市建局2016年推出「招標妥」，截至今年6月底，已審批超過1,600多宗申請個案，涉及17.8萬個的住宅單位。（資料圖片）

「招標妥」推出5年，參與計劃的樓宇涵蓋單幢樓宇、中型以至單位數目超過1,200個的大型屋苑；樓齡由十多年的「年青樓」、30至40年的「中年樓」、以至最高達70年樓齡的「老年樓」皆有。

服務涵蓋整個揀選工程顧問和承建商的招標流程，視乎不同申請個案所涉及的樓宇單位數目、業權分佈情況和維修工程規模，業主從展開籌組工作開始，一般需要18至24個月，才能完成各項相關工作。目前約有120宗個案已完成聘請工程承建商。

回標數字增幅達2倍

市建局團隊比較及分析推出「招標妥」前後，招聘工程承建商的回標數據，發現使用「招標妥」後，整體回標數目約12至70份，比起未有「招標妥」服務時，一般只有3至44份的回標數字，增幅最多達2倍。

此外，市建局委派獨立專業人士，為業主提供專業技術意見及對工程進行獨立的估算，為業主提供多一個參考資料。據「招標妥」數據的分析，在使用「招標妥」服務的維修工程項目中，業主最終所揀選的工程承建商的標書，有超過6成的中標價低於獨立估算。

團隊分析這批回標標價低於獨立估算的標書資料，留意到當中不少屬於首次於電子招標平台登記的註冊承建商，反映新投標者參與樓宇復修市場，增加法團和業主的選擇，亦提供更具價格競爭力的標書。

今年4月「招標妥」增設「公眾版」，率先為環保署其下的「EV屋苑充電易資助計劃」提供電子招標平台。（資料圖片）

4月增設「招標妥」公眾版

為了協助私人樓宇業主，以至其他政府部門和物業管理業界，市建局今年4月設立全新的「電子招標平台（公眾版）」，讓沒有參與樓宇復修資助計劃的私人樓宇，透過電子招標平台自行進行招標程序。他們可以透過「公眾版」自行上載標書文件，公開邀請各類型承建商及顧問公司投標。

市建局行政總監韋志成認為，「招標妥」服務發揮促進樓宇復修市場更開放，使承建商之間能夠公平、公正地，以最具競爭力的價格提供工程服務的作用。