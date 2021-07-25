伍家朗失球衣贊助　黑衫作賽惹建制派非議　FILA研洽贊助出賽服飾

正於東京奧運積極迎戰的香港羽毛球「一哥」伍家朗，昨日出賽時身穿的黑色上衣，沒附任何區旗標誌，遭建制派猛力抨擊。伍家朗今(25日)在其個人Instagram出帖解釋指，他現時沒有球衣贊助，故須自行準備比賽球衣，另沒獲授權印上區旗。

現時港府並無硬性規定運動員作賽的服飾準則，據了解，伍家朗的衣飾符合大會要求。《香港01》獲悉，包辦港隊大型賽事制服的官方贊助商FILA，正研究向伍家朗作個人贊助的可能性。



港隊羽毛球選手伍家朗早前因為身穿一件沒有區旗標識、僅印上英文名「Ng K L」和「HONG KONG CHINA」的黑色運動衣出賽，惹來建制派點名批評。（美聯社）

未獲授權 自家球衣無區旗

伍家朗昨日在男單分組賽登場，直落兩局擊敗墨西哥球手，不過其出戰球衣則引來建制陣營炮轟。他僅身穿黑色運動衫上陣，背部僅以白色字體印上其英文縮寫及「HONG KONG CHINA」，亦有別於其他港隊代表，球衣未見印有香港區旗或區徽。



伍家朗今日於社交平台Instagram 發帖解畫，他表示，由於他現時並無球衣贊助，遂須自行準備比賽球衣，「而需要印名嘅比賽球衣都係自己要攞出去街印」。他又表明因無獲授權印上區旗，不能擅自印製。

伍家朗今(25日)在其個人Instagram出帖解釋指，他現時沒有球衣贊助，要自行準備比賽球衣，另沒獲授權印上區旗。(伍家朗IG)

伍家朗周三將與危地馬拉代表對戰

根據《區旗及區徽條例》，禁止不合法使用區旗區徽的行為，條例容許行政長官以規定限制或禁止展示或使用區旗、區徽、區旗圖案或區徽圖案的其他場合或場所。政府規定，如非經副行政署長事先批准，「任何人不得在任何行業、職業或專業中，或在任何非官方機構的標識、印章或徽章中，使用國旗、國徽、區旗、區徽或其圖案」。



伍家朗續指，一直為代表港隊感到自豪，「我心底入面都好喜歡呢一朵洋紫荊花」，他已在東京積極處理區旗的事宜，希望下場比賽前可以修正。他亦希望大家專注留意運動員場上表現，而非集中在他的衣服。伍家朗星期三（28日）將會與危地馬拉的代表對戰。

FILA是香港代表隊的官方贊助商，伍家朗出發東奧前，曾於月初的記者會身穿其制服上場示範，亦即伍家朗於IG出帖身穿的同款運動衣。（余俊亮攝/資料圖片）

FILA贊助混雙乒乓球組合黃鎮廷和杜凱琹戰衣

自2011年起，意大利運動品牌FILA，已與港協暨奧委會合作，成為香港代表隊的官方指定運動服裝贊助商，負責包辦大型賽事的港隊團制服，包括亞運及奧運等。今次本港運動員代表出戰東奧，FILA亦有提供相關制服。不過港隊代表出賽時身穿的衣飾，據了解，港府則無硬性規定，其出賽球衣均由運動員所屬運動總會統籌，亦一般會有個別贊助商「認投」，不過適逢伍家朗出發前，其原有贊助商已結束相關合約，由於事出突然，遂需倉卒自備球衣，而有關衣着符合大會要求。

FILA是香港代表隊的官方贊助商，伍家朗出發東奧前，曾於本月初的記者會身穿FILA制服示範，亦即伍家朗於IG出帖身穿的同款運動



《香港01》獲悉，FILA內部正審視會否向伍家朗提供個人贊助，知情人士指「唔排除呢個可能性」。FILA現時有贊助香港乒乓總會，故香港隊混雙乒乓球組合黃鎮廷和杜凱琹出戰時，均可見身穿由FILA贊助的賽事球衣。