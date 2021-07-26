移民忌說「為咗你走」　心理學家建議給子女6至12個月準備

移民潮湧現，機場近來常逼滿上機離港移民家庭，但移民後子女及成人心理狀態亦備受關注。臨床心理學家張傳義今（26日）於港台《千禧年代》表示，近來收到的求助增加，不少與移民前，子女鬧情緒有關，他建議家長避說「為咗你走」等說話，並至少在移民前6至12個月與子女溝通，讓小孩有時間道別並逐步愛上將移居的地方。



7.19機場再現移往英國居民與送機親友情況



+ 26

張傳義說，移民的家長會認為是為了子女付出很多，但子女亦放棄了朋友、老師和學校等，認為家長應避忌說「而家係為咗你走」或「為你作出好多犠牲」等說話，並就着子女的年齡，起碼提供6至12個月的心理準備，「有啲講太遠，話未來返工可以有工作機會，得6歲（小朋友）係唔明」。

他建議，最好是移民前曾與子女到訪當地數次，疫情下不能外遊亦可提供照片或影片代替，令小朋友愛上將要移居的地方，並提供足夠時間讓小朋友與朋友老師道別。

他說，移民港人亦要抱切實心態，不應憧憬只有開心舒服的生活，因抵當地仍有言語、鄰居等問題要重新適應，建議尋找當地的華人服務機構援助。