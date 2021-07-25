公營中小學大半年8000人退學　校長：移民漸增、縮班殺校難免

本港移民成風，公營中小學出現退學潮。同一學年比較，去年10月中小學共有約47,000個剩餘學額，今年6月卻大幅升至逾55,000個，升幅近17%，即近8,000人退學。



小學的剩餘學額升幅尤其顯著，大半年間增加近5,400個，增幅達75%。有校長認為，移民是其中一個退學潮的原因，而小學生亦多數舉家移民，因此退學人數遠超中學生，預計縮班及殺校在所難免。



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小學剩餘學額大增75%

根據教育局學生人數統計報告，本港公營小學去年10月有300,521個學額，293,323人入讀，即剩餘學額有7,198個；同期公營中學則有297,610個學額，有257,673名學生，即剩餘學額有多達39,937個。有關數據包括官立、津貼、按位津貼學校，不包括直資、私立及國際學校。

大半年過去，教育局今年6月的統計顯示，公營中小學的剩餘學額共增加7,999個。小學的剩餘學額增加5,389個，達到12,587個，增幅高達75%；中學的剩餘學額則增加2,610個，升幅約6.53%，累計增至42,547個。

張勇邦：移民人數愈來愈多

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，未有以往剩餘學額的數據，學生退學成因多包括移民、跨境生因疫情不來港等，不清楚主因，他同意移民人數愈來愈多，估計佔比不少。

張勇邦表示，小學生要到海外升學，兄弟姊妹都會一併退學。（資料圖片／梁鵬威攝）

至於小學生退學明顯較中學生多，張勇邦稱中學生可獨自到海外升學，而小學生多數舉家移民，「中學生方面，阿哥去外國讀書，細佬唔一定要去；但小學生要到海外升學，唔能夠照顧自己，父母同其他兄弟姊妹都要一齊走，小學退學人數就會多啲。」據他向家長了解，一名學生入讀海外環境較好的學校，生活費連學費一年可高達50萬元，「中產家庭移民與否，對剩餘學額最影響，基層家庭難以負擔昂貴費用，富裕家庭多數都唔係讀公營學校。」

張勇邦估計，移民趨勢持續，即使加大力度落實小班教學、分配學額，縮班及殺校危機在所難免。

教育局：已放寬小學批班準則

教育局表示，會繼續密切留意學生人口的變化，以及港深兩地的防疫抗疫政策、出入境管制等，與業界保持緊密溝通，並鼓勵業界及早規劃，務求確保學校體系的整體持續發展和善用資源，保持教育質素。

至於小一學齡人口回落的事宜，教育局稱早於2018年已與業界商討有關的應對措施，並由2019／20學年起實行針對性紓緩措施，當中包括放寬學期初點算學生人數後需減班學校的批班準則，由25人一班下調至23人一班，並會隨該屆別學生逐年推展至小六；而因小一學生人口下降以致總班數減少而出現的超額教師，如在下學年開始前未能透過現行處理超額教師機制獲吸納，或在他校覓得教席，可獲保留最多三個學年。

當局認為業界普遍支持有關措施，同意能協助學校穩定教師團隊。中學方面，按現有資料，整體中一學生人口在2017／18學年開始逐漸回升，教育局已與業界就應對的方向及策略框架達成共識。