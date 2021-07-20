給移民港人的說話？林鄭：香港前景好　願在港打拼現在是最好時刻

英國早前宣布，年初起容許英國國民（海外）護照（BNO）持有人及家屬，可申請「5+1」逗留英國及入籍英國的酌情安排入境（LOTR）於7月19日屆滿，隨後港人需先獲BNO簽證才能移居。過去一周，大批港人爭相在限期前「趕尾班機」離港，當中不乏親友傷感哭別的場面，在網上廣傳，引起不少迴響。

特首林鄭月娥今日（20日）出席行政會議前見記者時，被問到有何說話對這些移民離港的市民說，她表示移民是個人考慮，沒有特別看法，但如果真要對這些移民港人說句話，她會表示「香港前景非常好」。



▼7.19機場再現移往英國居民與送機親友情況▼



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「移民是個人考慮」

林鄭指，香港在歷史上每隔一段時間，就會有移民的趨勢，不同人的不同人生階段都會有不同決定，有人可能會為了陪伴子女到外國讀書而決定到海外生活，這是個人考慮。她表示，特區政府會做的，是堅守《基本法》下市民享有的出入境自由，對此沒有特別的看法。

不過林鄭補充：「如果你真的要我向這些已經移民、正在移民或打算移民的香港市民說些話，我會告訴他們：香港的前景非常好。」

她指，在《國安法》訂立後國家安全有所保障、「完善選舉制度」後政治安全也有保障，香港往後在中央的支持下，於國家「十四五」規劃及粵港澳大灣區中，有無限機遇，「所以（香港）前景是非常之好，這個本身已是一個信心的保證，對香港有歸屬感、願意在此打拼的人，現在就是最好的時刻。」