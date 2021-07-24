移民危機求助湧現　長者自覺被遺棄　留港兩老：仔女明言不再養我

拍照、擁抱、揮手、親吻，幕幕不捨淌淚送機場面不斷上演。近月不少港人離鄉別井尋找新天地，後生短時間作出移民決定，長輩未必可以跟隨離港，遂產生老人照顧問題。明愛向晴軒危機專線高級督導主任吳子樂透露，過去數年從未接獲移民相關求助，但今年4月至今已收到26宗求助，成為新趨勢。求助者平均年齡56歲，最年長的89歲，當中7成半為子女移民自己留港個案，有個案指子女僅提前一個月通知，亦有離港子女明言開銷大，移民後將不再贍養留港兩老。



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4月起移民相關危機求助湧現 求助者平均年齡56歲

明愛向晴軒危機專線過往接收的個案多與債務或婚外情等有關，近來從未接過有關移民問題求助，然而今年4月起，移民相關危機求助湧現，短短3個月已經有26宗求助。明愛向晴軒危機專線高級督導主任吳子樂指，求助者平均年齡56歲，最年輕39歲、最年長89歲，四成以上都70歲以上。與其他主題個案不同的是，男性比例更高，達六成。

明愛家庭服務團隊主任陳力鏗指，26宗個案中有七成半屬於自己留港，子女離港的；另外兩成半個案則是照顧者，即兄弟姊妹即將移民離港，使得獨自照顧在港家者的壓力大增。

明愛向晴軒危機專線高級督導主任吳子樂指今年4月開始收到有關移民危機的求助。（袁澍攝）

「通知期」短長者感突然 自覺被遺棄

個案遇到情況不盡相同，有求助人指家人移民「通知期」短，「今個月通知，下個月一家大細已經飛走咗」，求助者因而自覺被遺棄；亦有長者指對未來生活充滿擔憂，如去醫院無人陪同等。另有個案表示，兩子女中關係較好一方決定離港，擔憂與另一子女會相處不順，甚至擔心發生家暴、虐待問題。

陳力鏗指，大部分個案都不是基層，有一定經濟能力，但少部分人在錢銀方面有憂慮。有個案求助人表示，子女坦言移民洗費較多，並明言經濟上較為吃力，離港後不會再贍養老人。

明愛家庭服務團隊主任陳力鏗指求助者中有七成半屬自己留港，子女離港個案。（袁澍攝）

移民屬重大分離事件 情緒持續欠佳應尋求專業人士協助

吳子樂表示，移民是重大決定，對長者來說是一次重大分離事件，老人若是被留在香港，角色會發生很大轉變，「本身湊孫的，而家角色無咗，會好難適應，如果一啲情緒持續，會影響生活，甚至會出現問題。」

他指，情緒需要時間平復，但是若已經影響到日常生活，如每日多次想起、無法集中、又或者胃口、睡眠等有明顯轉變的，情況持續2周或以上就應該尋求專業人士幫助。