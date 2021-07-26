伍家朗球衣風波｜教師言論引爭議　楊潤雄：全港都應該支持運動員

東京奧運正在舉行，港隊羽毛球「一哥」伍家朗因穿沒印區旗黑色衣服出戰奧運，被建制派教師及立法會議員抨擊引起社會爭議。民建聯成員、中學教師穆家駿在網上聲言，「強烈譴責」伍家朗穿著沒有區旗標識的隊服代表中國香港出戰，「如果不想代表中國香港，請選擇退賽！」
教育局局長楊潤雄今日（26日）回應事件，指全香港人都應全力支持運動員爭取最佳成績，現時不會公開討論個別投訴，但收到投訴會按既定程序處理。
教育局更新通告 教師應注意社交媒體言論
教育局日前（16日）更新學校聘任教學及非教學人員通告，在教師註冊方面，列明若申請人涉及失德行為，當局會拒絕其註冊申請。另外，當局又促學校透過不同途徑，例如要求教師簽署文件或發出指引，清楚列出學校對教師專業操專方面的要求和期望，提醒應徵者如獲受聘，須謹言慎行，包括注意在社交媒體的言論。
伍家朗球衣遭民建聯成員批評 言論獲1.5萬人「派嬲」
民建聯成員、中學教師穆家駿日前在網上聲言，「強烈譴責」港隊羽毛球「一哥」伍家朗穿著沒有區旗標識的隊服代表中國香港出戰，「如果不想代表中國香港，請選擇退賽！」
伍家朗就此解釋，因與球衣贊助商合約完結，比賽球衣由自己拿到街外印名，但並無獲授權印上香港區徽。穆家駿言論惹起爭議，有1.5萬人在其貼文「派嬲嬲」，涉違反教師專業操守。
楊潤雄：不會公開討論個別投訴
教育局局長楊潤雄今日回應事件，指奧運正在進行中，全香港人都應全力支持運動員爭取最佳成績。而羽毛球總會及當時人已就此事作出解釋，大眾應用平常心去看待這件事。楊潤雄稱，當局不會公開討論個別投訴，但收到投訴會按既定程序處理。
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