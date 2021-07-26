強制檢測｜鰂魚涌公園太古城中心上榜　確診沙特姊弟再唧出新行蹤

本港今（26日）新增兩個地方被列入強制檢測公告，包括鰂魚涌公園一期和太古城中心，分別是上周六（17日）和本周日（18日）曾有變種病毒確診者到訪。上周確診、從沙特阿拉伯抵港的兩姊弟便是居於太古城唐宮閣，並曾多次違反豁免酒店檢疫令「偷走」到太古城中心逛街，今日新上榜的兩個同區地點相信與二人有關。

根據過去一周的確診者行蹤名單，兩人已多次「擠牙膏式」報行蹤，令太古城中心、鰂魚涌華蘭中心等在他們確診多日後才納入強制檢測。



▼7月20日 太古城唐宮閣封區檢測▼



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食物及衞生局晚上公布強制檢測名單，再有兩個地點上榜，包括日前已被納入強檢的太古城中心，任何人上周日（18日）下午6時至10時曾逗留該處均須於周四（29日）或之前接受檢測。

同區的鰂魚涌公園一期則是近日新上榜，任何人本月17日下午1時至3時和5時至7日，或19日下午4時至6時曾身處該公園，亦須在周四或之前接受檢測。

沙特領事子女違居家隔離安排

衞生防護中心今晚更新的確診者行蹤，未有加入太古城中心和鰂魚涌公園一期的資料，未知是哪一位變種病毒確診者曾逗留上述兩處，惟同區的太古城唐宮閣上周有兩名住戶確診，其中13歲的姊姊（#11971）更被驗出帶有變種病毒L452R，當局上周二（20日）就此突襲封區檢測，兩名患者是由沙特阿拉伯抵港的姊弟，據悉二人為沙特阿拉伯駐港領事的子女，獲准豁免酒店檢疫，但需居家隔離14日，惟兩人曾多次「偷走」遊玩。

兩姊弟行蹤每日「擠牙膏式」披露。根據衞生防護中心在他們初步確診當日公布的確診者行蹤名單，年僅11歲的弟弟（#11968）上周六（17日）曾「偷走」到山頂廣場，而姊姊則在翌日前往東涌東薈城和東涌纜車站。

兩人翌日（21日）確診後，才進一步披露在遊玩時均有用餐，包括弟弟曾在山頂吃麥當勞、姊姊曾在東涌的韓式快餐店Goobne Chicken用膳，值得注意的是姊姊在用餐時已發病。

往後幾日公布的行蹤名單再揭發，原來弟弟亦有跟隨姊姊到東涌遊玩，並一起吃炸雞，他及後在沒有姊姊的陪伴下到鰂魚涌華蘭中心地下鋪Food le Parc；而姊姊翌日晚上6時至10時則去了太古城中心的Zara逛街。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至7月27日)▼



▼7月20日 跑馬地黃泥涌峽道利安閣封區檢測▼

