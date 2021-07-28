港大醫學院增學額籌備擴建容納萬人　設全港首個細胞治療實驗室

本地醫護人手短缺，港大日前宣布新學年將會增加醫護學生學額。為應付新增的學生，醫學院院長梁卓偉表示，醫學院現正籌備擴展工程，將涵蓋薄扶林道至域多利道一帶多幢大樓。

新落成的教學大樓連同其餘醫學院大樓，預料能容納約10,000名師生，並將會設全港首個細胞治療實驗室。另外，計劃會興建新行人天橋，連接瑪麗醫院及幾幢醫學院大樓。梁卓偉指，計劃將會交由城規會審批，並期望可於在獲立法會撥款後，預計於2023年暑假動工及2026年峻工。



計劃將會交由城規會審批，梁卓偉期望可於在獲立法會撥款後，於2023年暑假動工及於2026年峻工。（港大醫學院提供）

擴建涵蓋薄扶林道至域多利道一帶

梁卓偉指出，近年學院本科生及研究生，由二十年前不足2,500人，增至現時近5,000人，相信至2028年師生總人數會由現時約8,000人增至10,000人，每年醫護新生會增至700人，為應付新增的學生，學院正繼續籌備未來的擴展工程，計劃會涵蓋薄扶林道至域多利道一帶多幢大樓。

他指出，部分第一階段的短期擴展計劃已完成或正在進行，當中包括新建的醫學院行政樓、預料於2022年峻工的沙宣道3號中醫及護理學院大樓以及在2024年年底落成、供600個宿位的臨床學生宿舍。

全港首個細胞治療實驗室天橋連接瑪麗醫院

他表示，計劃將會興建新行人天橋，連接瑪麗醫院及幾幢醫學院大樓。為融入社區，新的教學大樓會盡量保留綠化斜坡，並透過建築物的方位設計，盡量減少對周邊現有建築物的影響。

醫學院院長梁卓偉提到，醫學院現正籌備擴展工程，將涵蓋薄扶林道至域多利道一帶多幢大樓。（曾凱欣攝）

新的教學大樓將會設全港首個細胞治療實驗室，他預料癌症病人將會受惠；現時實驗室會暫設於沙宣道5號，待擴展計劃峻工後永久遷至新大樓。

計劃將會交由城規會審批，梁期望可於在獲立法會撥款後，於2023年暑假動工及於2026年峻工，預料屆時醫學院可容納約10,000名師生。