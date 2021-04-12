港大醫學院揭體內蛋白可致肝纖維化　研藥物針對「靶點」可望斷尾

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-12 19:35

肝纖維化是慢性肝病的晚期症狀，惡化可致肝硬化甚至肝癌。其實肝纖維化是可以好轉，不過至今都藥石無靈。香港大學醫學院最新研究發現，脂肪細胞中一款蛋白會令體內細胞制衡功能失效，增加肝纖維化的風險，一款口服藥物可壓低該蛋白的能力，改善肝纖維化老鼠6至7成的纖維化情況。團隊相信今次研究有望為肝纖維化患者提供新藥物，完成療程後維持良好健康生活可以「斷尾」。

港大醫學院藥理及藥劑學系研究團隊主要成員、學系助理教授何麗莊向《香港01》表示，體內毛細血管化和肝臟星狀細胞（HSC）會令肝臟纖維化，但肝血竇內皮細胞（LSEC）是可以壓抑HSC，減去其引致肝纖維化的風險，不過原來脂肪細胞中的蛋白（A-FABP）又會「插手」，抵銷LSEC功效，令HSC可以大行其道，又令肝臟更易纖維化。

何麗莊（左二）提到，肥胖人士、長者及糖尿病患者都是患上肝纖維化的高危因素，假如有關藥物通過三期臨床試驗並面世，相信他們用藥後保持健康生活，可以藥到病除。（港大醫學院提供）

何麗莊稱，其實肝纖維化及早發現是可以好轉過來，只是從來都無藥物可用，今次的研究等同發現「靶點」，只要有藥物針對地抑制A-FABP蛋白，患者便有非常高的機會康復。團隊以4組老鼠做動物實驗，發現一款BMS30940以水沖劑的粉末，給肝纖維化的老鼠服用4星期每日服用，纖維化情況改善6至7成。

她提到，肥胖人士、長者及糖尿病患者都是患上肝纖維化的高危因素，假如有關藥物通過三期臨床試驗並面世，相信他們用藥後保持健康生活，可以藥到病除。