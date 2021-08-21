康復者憂只打一劑疫苗保護力不足　專家孔繁毅：已有足夠免疫力

根據政府指引，新冠肺炎康復者接種一劑疫苗已有足夠保護力，但有康復者則憂慮抗體不足及針紙不獲承認，苦苦期昐可接種第二針。

王太在一年半前染疫，這年因工作需在內地穿州過省，一直擔憂二次感染。她在今年6月回港，旋即接種第一劑科興疫苗，7月時欲打第二劑卻不果。她認為政府安排令人失望，感覺遭歧視，「無人為我驗過抗體，只籠統咁講專家建議，就唔畀我哋接種第二針。」康復者的紙本針卡顯示，第二劑疫苗為「不適用」，她擔心不獲內地和外國承認已完成接種，日後無法受惠於通關及放寬措施。

新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅表示，康復者的免疫細胞有記憶，只要打一劑疫苗便可喚醒，發揮足夠免疫力。他建議康復者不用太擔心，亦不需要接受抗體測試。目前專家仍在等待科興研發加強劑，將現有疫苗的抗原轉換成全球流行的Delta變種病毒，到時方考慮建議補針。



王先生與太太於去年2月初確診新冠肺炎，他們相信是在外遊期間受感染。（羅君豪攝）

王先生與太太於去年2月初確診新冠肺炎，他們相信是在外遊期間受感染。王先生回港後，因發高燒至攝氏42度送院後確診。醫生說他的肺部有六成花，「講嘢完全無氣，每次要食10幾粒藥丸，好辛苦。」而王太在數天後同告染疫，她亦出現肺花，留院期間每日發燒和腹瀉。二人均留院約一個月後康復，其後肺功能日漸回復正常，惟王先生的味覺至今仍有異常，「以前好鍾意飲紅酒，病完之後就覺得隻味好怪、好難飲。」

主診醫生曾向他們表示，體內的抗體約可維持6個月。王先生在去年11月覆診時被告知，抗體已經「一啲都無。」有見及此，他早在今年4月已完成接種兩劑科興疫苗，避免二次感染。

王太在今年6月初回港時，立即到診所接種科興疫苗。（羅君豪攝）

王太因工作長居內地，又相信體內抗體早已消失，所以在今年6月初回港時，立即到診所接種科興。「內地唔同地方都有疫情，我要去雲南、廣東省等等，都有疫情，所以要爭取機會保護自己。」

不過，政府在5月中公布，衞生署聯合科學委員會建議，康復者只須接種一劑疫苗，但王先生和王太均表示聞所未聞。她在7月初回到診所欲打第二針，醫護人員對她說，政府在疫苗系統封鎖了她，不知因由。她轉到源禾路體育館求助，掃身份證後後系統仍然無法登記，擾攘近一小時，才獲職員告知「你係康復者，政策規定只能打一針。」此時王太如夢初醒，「真係好無奈、好失望，我喺香港生活咁多年，第一次感受到被歧視。」

王生先及王太批評政府防疫政策「離地」。（羅君豪攝）

變種病毒流行，加上康復已經一年半，王太擔心一劑科興的保護力不足。「無人為我哋驗過抗體，只籠統咁講專家建議，就唔畀我哋接種。如果我變咗無症狀帶菌者，傳染屋企兩個老人家，會係我一生遺憾。」她期望當局能為康復者檢查抗體量，若報告顯示數值合格，便會感到較為安心。

康復者的紙本針卡顯示，第二劑疫苗是「不適用」，「不適用係解釋唔到任何嘢。」王太亦擔憂，自己的公司，以至內地各種場所，都有機會不承認她已完成疫苗接種，因而無法享有各種放寬措施，更怕影響日後通關不能受惠。

王先生斥，「過去一年，政府政策只高高在上思考，好多事情都唔貼地，如果佢哋（政府）了解到我哋嘅生活同需要，就唔會發生呢件事。」

康復者的紙本針卡顯示，第二劑疫苗是「不適用」。（羅君豪攝）

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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食物及衞生局回覆表示，就「疫苗氣泡」下各項放寬社交距離措施而言，康復者在接種一劑新冠疫苗後14天，可獲視為已完成新冠疫苗接種，其紙本及電子疫苗接種紀錄亦會特別安排反映此情況。

衞生署稱，根據聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團的最新建議，康復者若接種一劑新冠疫苗，可得到進一步的保護。現時世界衞生組織及海外公共衞生機構，均未有建議接種新冠疫苗之前或之後進行例行抗體化驗，科學委員會聯同行政長官專家顧問團，定期檢視最新的相關醫學研究並適時更新建議。

內地政府則一直未有對入境旅客提出接種疫苗要求，換言之，無論是否完成接種疫苗，一律要按規定接受隔離檢疫，及入境時要有陰性病毒檢測證明。

新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅。（資料圖片／羅君豪攝）

新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅解釋，康復過程猶如接種第一針，康復者的免疫細胞有記憶，即使抗體隨時間消失，只要打一針便可喚醒記憶，發揮足夠免疫力。他建議康復者不用太擔心，亦不需要接受抗體測試。

▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼



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他又稱，滅活疫苗整體抗體僅為核酸疫苗的十分一左右，不排除市民未來需接種第三劑科興疫苗，而康復者需接種第二劑。目前專家仍在等待科興研發加強劑，將現有疫苗的抗原，轉換成全球流行的Delta變種病毒，才是最有效。

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呼吸系統專科梁子超亦稱，康復者面對的問題並非抗體因時長失效，而是病毒不斷變異，產生抗原漂移。「我哋唔知現有疫苗，打一針、兩針、甚至三針，係咪一定有效。」他續說，康復者打針後出現副作用的頻率較高，擔心打兩針產生的副作用多於實際保護效用。

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