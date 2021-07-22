巴士脫班｜九巴葵青區32路線　三至四月脫班率逾7.5%　47X頻上榜

4間巴士公司於今年4月4日起加價5.8%至8.5%，惟葵青區區議會最新文件顯示，今年3月至4月，九巴於葵青區內有32條路線，全日整體脫班率超過7.5%；情況直至5月才有改善。脫班率高的巴士線，不少為駛經城門隧道的跨區線，當中來往秦石及葵盛（東）的47X最嚴重，自3月起已連續3個月脫班率高於5％。

有區議員認為，3月起疫情已趨向穩定，學校陸續復課，當時已有意見要求巴士公司加密班次，惟脫班問題致班次疏落，影響居民出行。



3月至4月逾四成當區九巴路線脫班率逾5%

區議會文件顯示，今年3月至4月內，葵青區有32條九巴巴士線，脫班率高於7.5%，另有17條九巴線脫班比率介乎5%至7.5%，脫班率逾5%的九巴路線，佔九巴於葵青區內服務的路線約43%。同期間，龍運、城巴及聯營過海巴士路線，於3月及4月的兩個月時間內，均未曾有路線脫班率高於5%。

各巴士公司的脫班問題，在5月均有大幅改善，服務葵青區的所有巴士路線中，只剩九巴47X，全日整體脫班率仍高於5%，大部分巴士線脫班率均已回落至2.5%或以下。

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跨區線脫班問題嚴重 學生復課班次仍疏落

根據文件資料，脫班問題嚴重的路線，不少為駛經城門隧道的跨區路線，包括來往沙田秦石及葵盛（東）的47X、來往上水至荃灣的278X，以及來往大埔至荃灣的73X等。

葵青區區議會交通運輸委員會主席林紹輝說，疫情之下市民跨區出行人次確有減少，但認為乘客與班次有密切關係，當乘客留意到巴士班次減少，亦不會願意前往沙田等地用膳或玩樂。

林續指，3月至5月疫情已趨向穩定，學生陸續復課，但數據顯示，巴士班次仍較疏落，認為來往屋邨至地鐵站的「M」線若脫班率高，對居民影響大，怨聲載道，期望運輸署監察巴士公司服務水平。

▼3月16日，政府批准巴士公司加價▼

