九巴凍薪｜賺兩億兼准加價　九巴擬連續兩年凍薪　工會斥不能接受

政府將於今日（20日）公布今年第二季的失業率及就業不足數據，不過打工仔經歷的「經濟寒冬」似乎未結束。繼港鐵、新巴及城巴早前宣布凍薪後，再有公共交通服務營辦商計劃凍薪。

有九巴工會向《香港01》透露，今日九巴勞資雙方開會，討論來年薪酬調整安排，勞方獲告知今年會再度凍薪。工會斥九巴在疫情下繼續有盈利，早前更已獲批加價，應與員工分享，指凍薪「不能接受」。

九巴發言人指，就事件沒有消息公布。



工會聞凍薪消息拉隊離場抗議

香港汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會主任黎兆聰表示，工會今日與管理層開會，討論來年薪酬調整安排。勞方在會上得悉公司今年再度凍薪後，隨即「拉隊離場」抗議，會諮詢會員後，決定是否採取激烈行動。

黎兆聰認為，九巴在疫情下仍獲批加價，計及政府補貼後，更賺2億元。他指，九巴「賺咗就要分享」，新巴、城巴及港鐵雖同樣凍薪，但有關公司均出現虧蝕，與九巴有盈利的情況不同。

屯馬線全線通車日均客量跌5萬人次

九巴母公司載通國際於今年3月公布業績，指九巴去年原蝕6.922億元，但因獲政府補貼8.955億元，「貼凸」變賺2.033億元。九巴又獲行政會議批准加價，整體平均加幅為8.5%，獨營路線實際加幅為5.8%。九巴昨日與傳媒茶聚，透露屯馬線全線通車後，每日客量平均跌5萬人次，亦爭輸皇后山巴士線經營權。

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