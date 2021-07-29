新冠肺炎．7.29｜今增兩宗輸入個案　患者由坦桑尼亞及美國抵港

衞生防護中心今天(29日)公佈，新增兩宗輸入個案，兩名男患者分別33歲及46歲，由坦桑尼亞及美國抵港，33歲患者無病徵，另一人27日現症狀，分別在青衣華逸酒店及紅磡香港嘉里酒店檢疫。

本港疫苗接種計劃踏入第154日，專家早就建議長者可免預約即場打針，有關安排今日（29日）起實施，70歲或以上長者可到24間接種中心領取即日籌打針。



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【22:00】本港今日（29日）共約6.3萬人接種新冠疫苗，累計有46.5%年齡12歲或以上居民接種首針疫苗；預約打針人數有近2.3萬人預約，比昨日少約2,000人。

昨日（28日）共有13宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們接種後出現常見副作用，全部情況穩定，其中九人已經出院、兩人留院觀察、一人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

新冠疫苗｜再增6.3萬人打針 累計逾310萬市民已接種至少一劑

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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【21:40】政府今日（29日）公布，因應外地匯報兩宗本港輸出個案，再有三個地方需要強制檢測，包括尖沙咀龍堡國際酒店，需要在8月1日或之前檢測，已完成接種新冠疫苗的人士可獲豁免。

強制檢測｜增三地方上榜 45歲男曾住龍堡國際 抵日本後確診

新冠肺炎｜兩宗輸入均帶變種病毒 一人打疫苗有抗體仍發病

【15:52】本港連續52日本地零確診，今日（29日）錄得的兩宗輸入確診個案，患者都是帶有變種病毒，其中一名美國抵港患者打齊兩針復必泰疫苗，6月底離港前的血清抗體測試亦呈陽性，但回港檢疫時發病並確診。

新冠疫苗｜內地研發吸入式疫苗 何栢良：黏膜產生較強免疫反應

【13:14】全球疫情仍然嚴峻，由內地研發的霧化吸入式新冠疫苗完成第一期臨床研究，近日在著名醫學期刊《刺針》公佈結果。港大感染及傳染病中心總監何栢良今天(29日)在電台節目指出，這是首次有霧化形式的新冠疫苗發表臨床研究數據，結果十分重要，可望在人體呼吸道黏膜產生免疫反應，幫助阻斷病毒傳播。

新冠疫苗｜今日首派「即日籌」 有人天未光來排隊：網約太麻煩

【10:48】本港24間社區疫苗接種中心今日（29日）起向70歲或以上長者派發「即日籌」，位於香港中央圖書館的接種中心今清晨天未光已有人排隊等籌，排頭位的長者表示，網上預約打針填寫資料繁多，嫌「網上預約好煩」，故等到今日才打針，大讚「即日籌」措施較以往方便。

▼雲頂夢號郵輪公海遊7.30啟航▼



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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼



▼有「即日籌」的社區疫苗接種中心名單如下▼



由星期四起， 24間社區疫苗接種中心（私家醫院除外）將向70歲或以上的長者派發「即日籌」。（文件截圖）

昨日總覽：新冠肺炎．7.28｜沙特領事三子女均確診 接種疫苗比率升至46%

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疫苗接種｜74歲老婦離世前14日曾接種疫苗 5青少年針後心肌炎

新冠疫苗｜增6.3萬人打針 比率升至46% 長者周四起可取即日籌

新冠疫苗｜何栢良：政府應設流動接種站 於屋邨、長者中心打針

新冠疫苗｜明日起派發長者即日籌 聶德權：打第二針不需再取籌

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